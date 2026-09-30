Κόσμος

Απίστευτο ιατρικό λάθος στις ΗΠΑ: Ακρωτηρίασαν το δεξί πόδι σε 74χρονη αντί για το αριστερό

Η 74χρονη είχε δώσει συγκατάθεση μόνο για τον ακρωτηριασμό του δεξιού κάτω άκρου - Το νοσοκομείο παραδέχθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες
Η 74χρονη που έπεσε θύμα ιατρικού λάθους
Η 74χρονη που έπεσε θύμα ιατρικού λάθους / Screenshot Youtube
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Ένα απίστευτο ιατρικό λάθος συνέβη στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Οχάιο, με γιατρούς να ακρωτηριάζουν το λάθος πόδι σε μία 74χρονη γυναίκα.

Η 74χρονη Σάρον Τζακς από τις ΗΠΑ, κατέθεσε αγωγή κατά νοσοκομείου, υποστηρίζοντας πως κατά τη διάρκεια επέμβασης, οι γιατροί της ακρωτηρίασαν το λάθος πόδι.

Τέσσερις μήνες μετά, η γυναίκα ξαναμπήκε στην αίθουσα του χειρουργείου, για την αφαίρεση και του σωστού ποδιού.

Η Σάρον Τζακς είχε εισαχθεί στο Selby General Hospital τον Σεπτέμβριο του 2025, προκειμένου να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του δεξιού κάτω άκρου. Η επέμβαση είχε προταθεί ως θεραπευτική επιλογή για ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου του δέρματος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, η 74χρονη είχε δώσει ξεκάθαρη συγκατάθεση αποκλειστικά για την αφαίρεση του δεξιού ποδιού και όχι του αριστερού. Παρ’ όλα αυτά, όταν ολοκληρώθηκε η επέμβαση, είχε ακρωτηριαστεί το λάθος κάτω άκρο.

Είχαν γίνει δύο έλεγχοι πριν από την επέμβαση

Ο δικηγόρος της γυναίκας, Μπραντ Λέιν, ανέφερε ότι πριν από τέτοιου είδους χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται οι λεγόμενοι έλεγχοι «time out», ώστε η ιατρική ομάδα να επιβεβαιώσει, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί η σωστή επέμβαση στο σωστό σημείο του σώματος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν δύο τέτοιοι έλεγχοι. Μάλιστα, το πόδι που επρόκειτο να ακρωτηριαστεί είχε επισημανθεί πριν από το χειρουργείο. Παρά τα μέτρα αυτά, αφαιρέθηκε το αριστερό αντί για το δεξί κάτω άκρο.

Η αγωγή κάνει λόγο για «πλήρη αποτυχία στις βασικές διαδικασίες ασφαλείας» και ζητά αποζημίωση για τις συνέπειες που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει πλέον η 74χρονη.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι η Σάρον Τζακς υπέστη σοβαρό σωματικό τραυματισμό και μόνιμη αναπηρία, καθώς και έντονο πόνο, ψυχολογική επιβάρυνση, ταπείνωση, απώλεια ποιότητας ζωής και σημαντικά ιατρικά έξοδα.

Τι απαντά το νοσοκομείο

Το Selby General Hospital, σε δήλωσή του προς το WBNS-TV, αναγνώρισε ότι «οι προβλεπόμενες χειρουργικές διαδικασίες δεν τηρήθηκαν».

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα μέλη του ιατρικού προσωπικού που θεωρήθηκαν υπεύθυνα για το περιστατικό δεν βρίσκονται πλέον στις συγκεκριμένες θέσεις.

Το νοσοκομείο εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν και ανέφερε ότι η ομάδα του εξακολουθεί να σκέφτεται και να στηρίζει την 74χρονη και την οικογένειά της.

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