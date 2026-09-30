Ουκρανία: 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις – Τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φθάσει το κόστος του πολέμου το 2026

Τέσσερις νεκροί και μεγάλες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές άφησε το χτύπημα της Ρωσίας με drones και πυραύλους τα ξημερώματα της Τετάρτης (30.09.2026). Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας «πνίγηκε» στον μαύρο καπνό.

«Δύο γυναίκες και ένα 14χρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους σε νυχτερινά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε πόλη στα βόρεια περίχωρά της. Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση σε αποθήκη στο Κίεβο σήμερα», δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο, για τις επιθέσεις της Ρωσίας.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι ενεργειακές υποδομές στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή ήταν ο βασικός στόχος της ρωσικής νυχτερινής επίθεσης. Ο ίδιος ανέφερε πλήγματα σε κρίσιμης σημασίας υποδομές στις περιφέρειες Ζίτομιρ, Μικολάιφ, Κιρόβοχραντ και Ρίβνε καθώς και ζημιές σε πέντε άλλες περιοχές, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία πραγματοποίησε μαζικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρωθυπουργός Σέρχιι Κορέτσκι. «Ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια μαζική και συνδυαστική επίθεση έλαβε χώρα μετά το τέλος της τελευταίας περιόδου θέρμανσης», δήλωσε ο Κορέτσκι μέσω Telegram.

The moment of the strike on the power lines near Kiev's CHP-5.



The systematic demolition of the capital's energy grid continues. pic.twitter.com/D1TW1YgZrp — Ka_zakov (@ka_zakov) September 30, 2026

Η Ουκρανία αναμένει ένα ακόμα χειμώνα με επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και μονάδων θέρμανσης μετά τα πλήγματα της περασμένης χρονιάς που βύθισαν ολόκληρες πόλεις στο σκοτάδι και το ψύχος για ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες.

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Η Ρωσία παραδέχθηκε τη μαζική νυχτερινή επίθεση, λέγοντας ότι έπληξε κέντρο δεδομένων στην πρωτεύουσα που στηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, διάφορα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στην περιοχή του Κιέβου, ένα βιομηχανικό συγκρότημα στην περιφέρεια της Οδησσού και λιμενικές υποδομές στο Ισμαήλ.

Afgelopen nacht een reeks zware explosies in #Kyiv, zo te horen op flinke afstand van het stadscentrum. M.n. energievoorziening geraakt. Had zelf tijdje geen water. Nu werkt alles, en de zon breekt door het rookgordijn over de stad. pic.twitter.com/VjUImdGAMl — Michiel Driebergen (@3Bergen) September 30, 2026

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε αντιπλοϊκούς και βαλλιστικούς πυραύλους και 188 drones, με πέντε πυραύλους και 155 drones να αναχαιτίζονται.

Αυξάνεται το κόστος του πολέμου

Οι συνολικές πολεμικές δαπάνες της Ουκρανίας θα φθάσουν τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος και το Κίεβο καταβάλλει προσπάθειες για να κλείσει χρηματοδοτικό κενό 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διασφαλίσει ότι μπορεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις μάχης στις αρχές του 2027, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σέρχιι Κορέτσκι σήμερα.

Ο Κορέτσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει τα 7 δισεκ. δολάρια του κενού αυτού μέσω αυστηρής λιτότητας στα δημόσια οικονομικά, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προϋπολογισμού και την ανακατανομή δαπανών και ότι είναι σε συνομιλίες με εταίρους για το τρόπο κάλυψης των υπόλοιπων 20 δισεκ. δολαρίων.

Είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο δίνει στη δημοσιότητα εκτίμηση για το ετήσιο κόστος του πολέμου και δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για το 2025.