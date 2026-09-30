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Αστυνομικές επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Βουλγαρία – Ανάμεσα στους υπόπτους οι Hells Angels

Οι ύποπτοι ερευνώνται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμούς, οργανωμένη απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Οι Hells Angels στην Ηγουμενίτσα
Οι Hells Angels στην Ηγουμενίτσα / Eurokinissi
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Οι αρχές σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Βουλγαρία ξεκίνησαν την Τετάρτη (30.09.2026) επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος με στόχο συμμορίες, μεταξύ των οποίων η ομάδα μοτοσικλετιστών, οι Hells Angels.

Σύμφωνα με τις αρχές και τα ΜΜΕ στη Γερμανία, στο στόχαστρο βρίσκεται η παγκόσμια λέσχη μοτοσικλετιστών «Hells Angels» (Άγγελοι της Κόλασης). Στις τέσσερις χώρες, «περισσότερες από 100 ιδιοκτησίες ερευνήθηκαν, 14 εντάλματα σύλληψης και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων συνολικού ύψους 48,6 εκατομμυρίων ευρώ εκτελέστηκαν», εξήγησαν σε ανακοίνωση η εισαγγελία και η αστυνομία του Ντούισμπουργκ (δυτική Γερμανία), καθώς και το περιφερειακό Γραφείο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία και στην Ολλανδία έγιναν επτά προσαγωγές σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 1.000 αστυνομικοί, ξεκίνησε σήμερα στις 06:00 ώρα Γερμανίας (07:00 ώρα Ελλάδας) και έχει στο στόχαστρο «συνολικά 71 άτομα τα οποία ερευνώνται, ανάμεσα στα οποία υπεύθυνοι ενός δικτύου ξεπλύματος χρήματος που δραστηριοποιείται σε εθνική και διεθνή κλίμακα, καθώς και ανώτερα μέλη μιας ομάδας μοτοσικλετιστών», σύμφωνα με τους Γερμανούς ερευνητές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι Hells Angels είναι ο στόχος των ερευνών. Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε πως δεν μπορεί “ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει” την πληροφορία αυτή προς το παρόν.

Οι ύποπτοι ερευνώνται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμούς, οργανωμένη απάτη και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. «Αποτελούν επίσης αντικείμενο έρευνας για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βία» και «φοροδιαφυγή», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με την Bild, η έρευνα ξεκίνησε πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο κέντρο του Ντούισμπουργκ τον Μάιο του 2022. «Τότε, μοτοσικλετιστές και μέλη μια τουρκολιβανέζικης εγκληματικής συμμορίας αντάλλαξαν πυρά», σύμφωνα με την Bild, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

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