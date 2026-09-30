Λονδίνο: Στην εισαγγελία ο φάκελος για την τραγωδία στον Πύργο Γκρένφελ – Ποινικές διώξεις σε 20 εταιρείες και 54 άτομα

Η Μητροπολιτική Αστυνομία υπέβαλε στην Εισαγγελική Υπηρεσία της Βρετανίας, τον τελικό φάκελο της έρευνας για τη φωτιά στον Πύργο Γκρένφελ που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 72 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, είκοσι εταιρείες και οργανισμοί, καθώς και 54 άτομα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις για τον Πύργο Γκρένφελ. Τα αδικήματα περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από εταιρική υπαιτιότητα, ανθρωποκτονία εξ αμελείας (λόγω βαριάς αμέλειας), παραβιάσεις των κανονισμών υγείας και ασφάλειας, απάτη και συναφή αδικήματα, καθώς και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.

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Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως μία από τις «πιο σύνθετες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από βρετανική υπηρεσία επιβολής του νόμου», λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων, των τεχνικών ζητημάτων και της έκτασης των ερευνών.

Η έρευνα αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 14 Ιουνίου 2017, στη συνοικία Νορθ Κένσινγκτον του δυτικού Λονδίνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 72 άνθρωποι.

Η δημόσια έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2024 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.