Κόσμος

Βέλγιο: «Μαύρο χειμώνα» για την Ευρώπη προβλέπει ο υπουργός Άμυνας – «Καμπανάκι» για νέες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία

Η ΕΕ καλείται να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα και τα στρατιωτικά της αποθέματα
Υβριδικές απειλές
Στιγμιότυπο από άσκηση κατά των υβριδικών απειλών (Φωτογραφία αρχείου: Tom Little / REUTERS)
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Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας δεν φαίνεται να τελειώνει, αλλά αντίθετα αποκτά νέα επικίνδυνα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου δήλωσε σήμερα (30.09.2026) πως η Ευρώπη θα πρέπει να βελτιώσει γρήγορα την αντιαεροπορική άμυνά της καθώς το Κρεμλίνο θα συνεχίσει τις υβριδικές επιθέσεις τους ερχόμενους μήνες.

«Θα υπάρξουν περισσότερες υβριδικές απειλητικές ενέργειες τους ερχόμενους μήνες. Θα είναι ένας μαύρος χειμώνας για την Ευρώπη», είπε ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου Τέο Φράνκεν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επιθετικότητα της Ρωσίας, μιλώντας στη σύνοδο Defence & Space ⁠Summit που διοργανώνει το Euronews και πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

«Χρειάζεται να αυξήσουμε την αντιαεροπορική άμυνά μας και χρειάζεται να έχουμε περισσότερα αποθέματα, να αυξήσουμε την παραγωγή. Όλα πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα», πρόσθεσε.

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