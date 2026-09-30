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Γαλλία: Δεκάδες τραυματίες σε μαθητικές διαδηλώσεις – 440 άτομα έχουν συλληφθεί, οι περισσότεροι ανήλικοι

Οι μαθητές που διαδηλώνουν διαμαρτύρονται ότι οι τάξεις είναι υπερπλήρεις και ότι δεν επαρκούν οι καθηγητές
Επεισόδια στη Γαλλία
REUTERS/Tom Nicholson
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Σε κλοιό μαθητικών διαδηλώσεων βρίσκεται η Γαλλία και δεκάδες άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι μαθητές συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους κατά των ρημαγμένων σχολείων, των ανεπαρκών πόρων και των στρεσογόνων εξετάσεων.

Τηλεοπτικά πλάνα από τις διαδηλώσεις δείχνουν παρατεταγμένους αστυνομικούς στη Λυών και μαθητές να στέκονται έξω από τα σχολεία τους στη Λιλ αλλά και στο βόρειο προάστιο του Παρισιού, το Σεν Ντενί. Στη Λιλ και στη Λυών πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ενώ στη Λιλ κάποιοι εκτόξευσαν αντικείμενα.

«Από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων σημειώθηκαν 76 τραυματισμοί, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και μεταξύ του προσωπικού», δήλωσε ο Ζεφρέ στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι αποκλεισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και χθες Τρίτη συνέπεσαν με μια ευρύτερη απεργία στο δημόσιο τομέα, έχουν γίνει εστία πολιτικής έντασης σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη Γαλλία.

Αύριο Πέμπτη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027 που αναμένεται να περιλαμβάνει περικοπή δαπανών και στοχεύει στη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά.

Πολιτικοί από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα “Ανυπότακτη Γαλλία” συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και αξιωματούχοι και πολιτικοί προερχόμενοι από άλλο πολιτικό στρατόπεδο έχουν καταγγείλει το κόμμα για τη ρητορική του που, όπως ισχυρίζονται, υποδαυλίζει την οργή των μαθητών.

Ο Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, ο οποίος προέρχεται από την “Ανυπότακτη Γαλλία” και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές δήλωσε στο δίκτυο BFM ότι περίπου 440 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις — οι περισσότεροι ανήλικοι.

Ο ίδιος είπε ότι σημειώθηκαν επτά περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές έριξαν υδροχλωρικό οξύ στα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στη μέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες μέλη και αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2022 αλλά η αναλογία τους στον προϋπολογισμό έχει ελαφρά μειωθεί.

Οι μαθητές που διαδηλώνουν διαμαρτύρονται ότι οι τάξεις είναι υπερπλήρεις και ότι δεν επαρκούν οι καθηγητές.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

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