Γαλλία: Δεκάδες τραυματίες σε μαθητικές διαδηλώσεις – 440 άτομα έχουν συλληφθεί, οι περισσότεροι ανήλικοι

Σε κλοιό μαθητικών διαδηλώσεων βρίσκεται η Γαλλία και δεκάδες άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι μαθητές συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους κατά των ρημαγμένων σχολείων, των ανεπαρκών πόρων και των στρεσογόνων εξετάσεων.

Τηλεοπτικά πλάνα από τις διαδηλώσεις δείχνουν παρατεταγμένους αστυνομικούς στη Λυών και μαθητές να στέκονται έξω από τα σχολεία τους στη Λιλ αλλά και στο βόρειο προάστιο του Παρισιού, το Σεν Ντενί. Στη Λιλ και στη Λυών πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ενώ στη Λιλ κάποιοι εκτόξευσαν αντικείμενα.

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«Από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων σημειώθηκαν 76 τραυματισμοί, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και μεταξύ του προσωπικού», δήλωσε ο Ζεφρέ στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι αποκλεισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και χθες Τρίτη συνέπεσαν με μια ευρύτερη απεργία στο δημόσιο τομέα, έχουν γίνει εστία πολιτικής έντασης σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη Γαλλία.

Αύριο Πέμπτη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027 που αναμένεται να περιλαμβάνει περικοπή δαπανών και στοχεύει στη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά.

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Πολιτικοί από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα “Ανυπότακτη Γαλλία” συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και αξιωματούχοι και πολιτικοί προερχόμενοι από άλλο πολιτικό στρατόπεδο έχουν καταγγείλει το κόμμα για τη ρητορική του που, όπως ισχυρίζονται, υποδαυλίζει την οργή των μαθητών.

🇫🇷 French students blockade schools to demand better resources



Hundreds of secondary school students take part in protests across France as part of a national day of action over the country's public services, demanding more resources for education. pic.twitter.com/e1oBZPWETv — AFP News Agency (@AFP) September 30, 2026

Ο Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, ο οποίος προέρχεται από την “Ανυπότακτη Γαλλία” και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν.

Students across France have blocked schools nationwide, calling for more teachers, smaller class sizes, and better-equipped facilities, with some of the protests turned into clashes with police.. . pic.twitter.com/Si9jKumAd3 — Emmanuel Ikhenebome (@enebome) September 30, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές δήλωσε στο δίκτυο BFM ότι περίπου 440 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις — οι περισσότεροι ανήλικοι.

Ο ίδιος είπε ότι σημειώθηκαν επτά περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές έριξαν υδροχλωρικό οξύ στα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

French police brutalize students protesting education cuts pic.twitter.com/41zayBOyaH — The Gulag (@WelcomeTheGulag) September 30, 2026

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στη μέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες μέλη και αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2022 αλλά η αναλογία τους στον προϋπολογισμό έχει ελαφρά μειωθεί.

Macron's France is collapsing.



High school student protests against the crisis in the education sector, now entering their second week, have escalated into mass unrest. Law enforcement has detained 440 people—two-thirds of whom have been taken into custody—according to Laurent… pic.twitter.com/RZrg9gOfWk — Filippo Maria O di B (@filippomaria60) September 30, 2026

Οι μαθητές που διαδηλώνουν διαμαρτύρονται ότι οι τάξεις είναι υπερπλήρεις και ότι δεν επαρκούν οι καθηγητές.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.