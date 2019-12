Για μια ακόμη χρονιά, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απάντησαν σε τηλεφωνήματα παιδιών ενώ παρακολουθούσαν το ταξίδι του Άγιου Βασίλη από τον Βόρειο Πόλο σε όλον τον κόσμο.

Το Προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ απάντησε σε τηλεφωνήματα παιδιών ενώ η Βορειοαμερικανική Αεροπορική Διοίκηση Άμυνας (NORAD) έδινε online όπως κάθε χρόνο μια υπηρεσία παρακολούθησης του ταξιδιού που κάνει ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών για να μοιράσει δώρα.

Η Μελάνια Τραμπ δημοσίευσε στο Twitter τα… ντοκουμέντα, με την φωτογραφία της να γίνεται το απόλυτο viral.

Η ίδια είναι για μια ακόμη φορά εντυπωσιακή, με ένα στενό πετρόλ φόρεμα μέχρι την γάμπα, ενώ οι ασημένιες γόβες – στιλέτο κλέβουν την παράσταση.

Κι αν η ίδια η Μελάνια Τραμπ είναι… υπέρλαμπρη, τα σχόλια κάτω από την φωτογραφία είναι… βιτριολικά!

Πολλοί είναι εκείνοι που απαντούν στο μήνυμά της (σ.σ. που αναφέρεται στην προσπάθεια του Άγιου Βασίλη να βρει όλα τα παιδιά του κόσμου για να πάρουν τα δώρα τους) με σχόλια για την πολιτική του συζύγου της και Προέδρου των ΗΠΑ, χωρίς… έλεος!

“Λοιπόν, ο Άγιος Βασίλης δεν επισκέπτεται τα παιδιά των Κούρδων που έχουν εγκαταλειφθεί από τον ψεύτη σύζυγό του. Πολλά από αυτά είναι νεκρά”, λέει ένας χρήστης του Twitter.

“Δεν έχεις κουραστεί να υποκρίνεσαι πως νοιάζεσαι;” γράφει ένας άλλος στην Μελάνια Τραμπ, επισυνάπτοντας ένα άρθρο του Time που αναφέρει πως 14.000 παιδιά μεταναστών θα περάσουν τα Χριστούγεννα… υπό κράτηση.

Aren’t u getting tired of pretending like u care? https://t.co/7oryByL6rF #MelaniaTrump #FLOTUS #ChristmasEve #CrimesAgainstHumanity #ConcentrationCamps

“Ξέρετε ποιο θα ήταν ένα τέλειο δώρο για τα παιδιά; Να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Η σκληρότητά σας δεν έχει όρια” λέει κάποιος άλλος.

You know what would be a great gift to children?

To be reunited with their families.

Your cruelty knows no bounds. #BeBestMyAss

— STFU Donnie!! (@OncorhynchusAg1) December 25, 2019