Απίστευτο περιστατικό on camera με τον Μπόρις Τζόνσον

Ο ρεπόρτερ της εκπομπής προσπάθησε να πλησιάσει τον Βρετανό πρωθυπουργό ο οποίος κρατούσε στα χέρια του ένα καφάσι με γάλατα. Τον ρώτησε αν θα βγει στην εκπομπή. Όμως, βρέθηκε μπροστά σε έναν άνδρα της ασφάλειας του Τζόνσον ο οποίος ακούστηκε να λέει: «Να πάρει η ευχή!» Ταυτόχρονα, ο Μπόρις Τζόνσον για να αποφύγει τον ρεπόρτερ μπήκε μέσα στο ψυγείο με τα γάλατα!

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Πιρς Μόργκαν και Σουζάνα Ριντ έμειναν άφωνοι βλέποντας το περιστατικό από το στούντιο.

Hilarious. I’d say what has #Boris got to hide (in the #fridge ) but then we all know that the list is way to long 😂🤣😂 #🥶 #frozen #BorisTheLiar #BorisTheCoward 🐔 #🥶🐔 https://t.co/lVrkytJt48

— Kristin Warry (@Kristinstweets) December 11, 2019