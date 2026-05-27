Σοκ στην Αριζόνα: Πυροβόλησε σύζυγο και φίλη σε μπαρ, γύρισε σπίτι και σκότωσε τα 2 παιδάκια της πριν αυτοκτονήσει

Σε κατάσταση αμόκ μία 38χρονη μητέρα στην Αριζόνα σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο! Σκότωσε τα δύο ανήλικα παιδιά της και μετά έβαλε τέλος στη ζωή της. Νωρίτερα είχε πυροβολήσει τον σύζυγο και μία γυναίκα που βρισκόταν μαζί του σε μπαρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Αριζόνα στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, η Αντρέα Κλάρις Ντέιβις, 38 ετών οδήγησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 25ης Μαΐου σε μπαρ στο Γκλέντεϊλ και πυροβόλησε τον 39χρονο σύζυγό της, Νόλαν Ντέιβις, καθώς και μία 36χρονη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «New York Post», η άλλη γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητό της.

Στη συνέχεια, η 38χρονη μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της λέγοντας ότι θα έκανε κακό στα δύο μικρά παιδιά τους – στέλνοντάς του και μία φρικιαστική φωτογραφία του ενός παιδιού να αιμορραγεί από το κεφάλι…

Ο πατέρας ενημέρωσε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν ήδη στο σημείο του πυροβολισμού στο μπαρ, οι οποίοι έστειλαν αμέσως δυνάμεις στο σπίτι του ζευγαριού στο Φοίνιξ, περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά.

Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν τα πτώματα της μητέρας και των δύο παιδιών: του 10χρονου Όστιν και του 18 μηνών Άντολαν.

ALERT: Derranged mother shoots a woman her husband was with at a bar before driving home and committing a m*rder-su*cide with her 2 young children.



Andrea Clarice Davis, 38, drove to Tailgaters Sports Bar & Grill in Glendale, Arizona, where she found her husband, Nolan Davis,… pic.twitter.com/33XromLsLp — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) May 26, 2026

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε τη φύση της σχέσης της τραυματισμένης γυναίκας με τον σύζυγο της δράστιδας.

A tragic murder-suicide investigation is underway after Phoenix Police say 38-year-old Andrea Davis shot and killed her two children before turning the gun on herself. pic.twitter.com/pNRawSel2N — itsallphoenix (@itsallphoenix2) May 26, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με την καλύτερη φίλη της δολοφόνου και αυτόχειρα, Έιμι Μπάουερς, η μητέρα βασανιζόταν από την πεποίθηση ότι ο σύζυγός της την απατούσε με μία συνάδελφό του. «Αυτή η σχέση… την έκανε πραγματικά να χάσει το μυαλό της», δήλωσε η Μπάουερς.