Προς εκτόνωση δείχνει να βαίνει η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με 10 χώρες της Δύσης – ανάμεσα στις οποίες οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία και ο Καναδάς. Μιας έντασης που κορυφώθηκε όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «αξίωσε» να κηρυχθούν ως persona non gratae (ανεπιθύμητα πρόσωπα) οι πρέσβεις των χωρών αυτών επειδή με κοινή τους δήλωση είχαν το «θράσος» να ζητήσουν την αποφυλάκιση του επί 4 χρόνια κρατούμενου χωρίς καταδικαστική απόφαση Οσμάν Καβαλά.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι πρεσβείες των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ολλανδίας εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες αναφέρουν πως συμμορφώνονται με το άρθρο 41 της Σύμβασης της Βιέννης, που διέπει τις διπλωματικές σχέσεις.

Το άρθρο 41 αναφέρει πως οι διπλωματικές αντιπροσωπείες σέβονται και δεν παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας στην οποία υπηρετούν.

Μετά την «διπλωματική υποχώρηση» των πρεσβειών – όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu επικαλούμενο πηγές της Προεδρίας – ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη νέα δήλωση.

