Αποκαλύφθηκε η πρώτη γυμνή σκηνή της Μέριλιν Μονρόε – video

Ήταν για την ταινία The Misfits του 1961 που η Μέριλιν Μονρόε πόζαρε γυμνή στο φακό και έχοντας στο πλευρό της τον Clark Gable.

Αυτή ήταν και η πρώτη γυμνή σκηνή που γύριζε στην καριέρα της η θρυλική σταρ Μέριλιν Μονρόε. Αποκαλύφθηκε στο κλειδωμένο αρχείο του γιου του παραγωγού Curtice Taylor.

Ενώ γύρισε μια ερωτική σκηνή με τον Clark Gable, η Μέριλιν Μονρόε έριξε το σεντόνι και αποκάλυψε το γυμνό της σώμα. Ήταν η πρώτη γυμνή σκηνή για τη θρυλική Αμερικανίδα ηθοποιό.

Όμως ο σκηνοθέτης John Huston αρνήθηκε να τη συμπεριλάβει. Επέμεινε και γύρισαν ξανά τη σκηνή. Το καυτό υλικό θεωρήθηκε ότι είχε καταστραφεί. Πάνω από μισό αιώνα αργότερα και η γυμνή σκηνή έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

