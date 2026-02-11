Aποκαλύψεις για τη συντριβή της Air India με 260 νεκρούς: «Σχεδόν βέβαιο» ότι ο κυβερνήτης έκλεισε τους κινητήρες

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India τον περασμένο Ιούνιο στο Αμχμενταμπάντ της Ινδίας, προκαλώντας τον θάνατο 260 ανθρώπων. Όπως φαίνεται η απενεργοποίηση στους διακόπτες καυσίμου του αεροσκάφους της Air India είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι έγινε σκόπιμα, οδηγώντας στην τραγωδία λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Το Boeing 787 της Air India με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου συνετρίβη σε κτίριο ιατρικής σχολής 32 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ στην Ινδία στις 12 Ιουνίου. Από τους 241 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, επέζησε μόνο ένας, ο Βρετανός υπήκοος Βισουάς Κουμάρ Ράμες, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο έδαφος. Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν 53 Βρετανοί πολίτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την έρευνα έχει αναλάβει το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας, σε συνεργασία με την αμερικανική Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), την Boeing και την κατασκευάστρια των κινητήρων GE Aerospace.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της Air India, Σουμίτ Σαμπαρβάλ, ενδέχεται να απενεργοποίησε τους διακόπτες καυσίμου. Τη στιγμή της συντριβής, ο συγκυβερνήτης Κλάιβ Κάντερ είχε τον επιχειρησιακό έλεγχο, ενώ ο κυβερνήτης παρακολουθούσε.Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Οι ερευνητές φέρεται να διαπίστωσαν ότι ο αριστερός κινητήρας απενεργοποιήθηκε πριν από τον δεξιό. Δεδομένου ότι οι πιλότοι κάθονται στην αριστερή θέση του πιλοτηρίου, το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ηχογράφηση από το μαύρο κουτί, ακούγεται ένας από τους πιλότους της μοιραίας πτήσης της Air India να ρωτά: «Γιατί έκλεισες τους κινητήρες;» με τον άλλο να απαντά: «Δεν το έκανα εγώ». Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν ότι το χειριστήριο του συγκυβερνήτη ήταν σε θέση που υποδήλωνε προσπάθεια ανάκτησης ύψους, ενώ του κυβερνήτη παρέμενε σταθερό.

Αποκλείστηκε τεχνική βλάβη

Αμερικανοί ειδικοί, έπειτα από προσομοιώσεις στο Boeing 787, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν τεχνικά εφικτό να απενεργοποιηθούν και οι δύο κινητήρες ταυτόχρονα λόγω μηχανικής βλάβης. Η ανθρώπινη παρέμβαση – σκόπιμη ή μη – θεωρείται η μόνη λογική εξήγηση.

Μετά από ανάλυση των δεδομένων των δύο μαύρων κουτιών στην Ουάσιγκτον, οι ερευνητές φέρεται να απέκλεισαν το ενδεχόμενο ακούσιου ανθρώπινου λάθους ως αιτία της διακοπής καυσίμου.

Το τελικό πόρισμα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μεταξύ 8 και 12 Ιουνίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενδέχεται να προηγηθεί «πολιτική αξιολόγηση» του περιεχομένου του, προκειμένου να αποφευχθούν έντονες αντιδράσεις στην Ινδία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η τελική έκθεση θα περιλαμβάνει σύσταση για συστηματικό και συνεχή έλεγχο της σωματικής και ψυχικής υγείας των πιλότων.