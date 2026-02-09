Αποκαλύψεις για τον Άσαντ: Είχε εμμονή με το σεξ και σχέση με πρώην δημοσιογράφο που του γνώριζε συζύγους αξιωματούχων και βρέθηκε νεκρή

Εμμονή με το σεξ αλλά και τα βιντεοπαιχνίδια φαίνεται πως είχε ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό του καθεστώτος, ενώ διατηρούσε σχέση με στενή συνεργάτιδα που φέρεται να του εξασφάλιζε γυναίκες – ακόμη και συζύγους υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Μαρτυρίες από το εσωτερικό του καθεστώτος σκιαγραφούν έναν απομονωμένο ηγέτη, μακριά από την πραγματικότητα της κατάρρευσης της Συρίας.

Ταυτόχρονα, ο Άσαντ απομάκρυνε έμπειρους συνεργάτες της εποχής του πατέρα του, αντικαθιστώντας τους με νεότερους αμφιβόλου ποιότητας. Ανάμεσά τους ήταν και η Λούνα αλ-Σιμπλ, πρώην δημοσιογράφος του Al Jazeera και μία από τις πιο στενές του συμβούλους, που – σύμφωνα με πηγές – υπήρξε και ερωτική του σύντροφος στη Συρία.

Η Σιμπλ φέρεται να μεσολαβούσε για να γνωρίζει στον Άσαντ άλλες γυναίκες. Ο θάνατός της, τον Ιούλιο του 2024, παραμένει άλυτο μυστήριο, αναφέρει η Dailymail: βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε αυτοκινητόδρομο έξω από τη Δαμασκό. Τα κρατικά μέσα μίλησαν για τροχαίο, ωστόσο το όχημα είχε ελάχιστες ζημιές, ενώ το κρανίο της ήταν διαλυμένο.

Κυκλοφόρησαν φήμες ότι η δολοφονία της διατάχθηκε από το Ιράν λόγω υποτιθέμενης διαρροής πληροφοριών προς το Ισραήλ. Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο Άσαντ διέταξε την εξόντωσή της όταν θεώρησε ότι διαπραγματευόταν με τη Ρωσία καθώς η εξουσία του αποδυναμωνόταν.

Η αλήθεια παραμένει θολή, χαμένη στον σκοτεινό κόσμο των μυστικών υπηρεσιών Συρίας και Ρωσίας.

Πρώην στελέχη του καθεστώτος περιγράφουν επίσης έναν πρόεδρο απορροφημένο από τα video games – ιδιαίτερα το Candy Crush – την ώρα που η χώρα βυθιζόταν στην κρίση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, περνούσε ώρες στο κινητό του αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει τις στρατιωτικές και πολιτικές εξελίξεις.

Όταν οι αντάρτες άρχισαν να προελαύνουν στο Χαλέπι στα τέλη Νοεμβρίου, ο Άσαντ βρισκόταν στη Ρωσία για την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του γιου του. Παρέμεινε στη Μόσχα ακόμη και όταν οι άμυνες της πόλης κατέρρεαν, ελπίζοντας – σύμφωνα με πληροφορίες – ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα τον στηρίξει στρατιωτικά. Ωστόσο, του έγινε σαφές ότι η Ρωσία δεν μπορούσε να πολεμήσει εκ μέρους του.

Την ώρα που αντάρτες προέλαυναν προς τη Δαμασκό, ο Άσαντ εμφανιζόταν καθησυχαστικός προς τους συνεργάτες του, διαβεβαιώνοντας ότι η νίκη ήταν κοντά. Την ίδια στιγμή, όμως, εγκατέλειπε κρυφά τη χώρα: μέσα στη νύχτα επιβιβάστηκε σε ρωσικό αεροσκάφος και διέφυγε, χωρίς να ενημερώσει ακόμη και στενούς συνεργάτες του.

Σήμερα, ο έκπτωτος ηγέτης ζει στη Μόσχα, σε πολυτελές συγκρότημα ουρανοξυστών, μαζί με τη σύζυγό του Άσμα – που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας – και τα παιδιά τους. Το διαμέρισμα, σύμφωνα με περιγραφές, είναι ιδιαίτερα πολυτελές, με μαρμάρινα μπάνια, μεγάλους χώρους και θέα στην πόλη.

Παράλληλα, φέρεται να περνά πολλές ώρες παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια και να ζει απομονωμένος, με ελάχιστες επαφές με τον έξω κόσμο και περιορισμένη επικοινωνία ακόμη και με πρώην στενούς συνεργάτες.

Ο Άσαντ παραμένει καταζητούμενος από τη νέα κυβέρνηση της Συρίας, η οποία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για ανθρωποκτονίες, βασανιστήρια και υποκίνηση εμφυλίου πολέμου — κατηγορίες που βαραίνουν μια διακυβέρνηση δεκαετιών και έναν πόλεμο που σημάδεψε ολόκληρη τη χώρα.