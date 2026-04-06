Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αποκάλυψη CNN: Το άγνωστο παρασκήνιο της διάσωσης του πιλότου από το Ιράν – Η καταστροφή των C-130 και η «μπλόφα»

Τα συντρίμμια που άφησε πίσω της η επιχείρηση των ΗΠΑ / Reuters
Σενάριο κινηματογραφικής ταινίας θύμιζε η διάσωση του Αμερικανού πιλότου που είχε καταφέρει και είχε κρυφτεί στα βουνά του Ιράν για περισσότερες από 24 ώρες. Ο αξιωματικός, που αν και σοβαρά τραυματίας βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αμερικανών, κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές δυνάμεις που τον είχαν επικηρύξει. Σκαρφάλωσε σε δύσβατο έδαφος φτάνοντας σε κορυφογραμμή βουνού περίπου 2.100 μέτρων, έχοντας μαζί του μόνο ένα πιστόλι, μία συσκευή επικοινωνίας και έναν φάρο εντοπισμού.

Στην απομονωμένη περιοχή του Ιράν, ομάδα Αμερικανών κομάντος, μαζί με αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν βομβαρδισμούς για να «καθαρίσουν» την περιοχή, κατάφερε να προσεγγίσει τον πιλότο και να τον μεταφέρει με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το CNN, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν εκατοντάδες στελέχη του στρατού και μυστικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ειδικές δυνάμεις όπως η Delta Force και η Navy SEAL Team Six, καθώς και πράκτορες της CIA που οργάνωσαν επιχείρηση παραπλάνησης για να αποπροσανατολίσουν τις ιρανικές δυνάμεις.

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Δύο αμερικανικά αεροσκάφη C-130 υπέστησαν ζημιές και τελικά καταστράφηκαν από Αμερικανούς για να μην πέσουν στα χέρια του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε θριαμβολογώντας στο Truth Social: «Τον έχουμε!». Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο και εικόνες που φέρονται να δείχνουν καμένα συντρίμμια αεροσκαφών στην επαρχία Εσφαχάν. Στα πλάνα διακρίνονται κομμάτια αεροσκαφών να καπνίζουν ακόμη.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις τους, ενώ ο Τραμπ δεν έκανε αναφορά σε απώλειες, τονίζοντας ότι «κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε».

Η άμεση αντίδραση

Η επιχείρηση εντοπισμού του πληρώματος εξελίχθηκε σε ύψιστη προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση, μετά την κατάρριψη του μαχητικού που απογειώθηκε από βάση στη Βρετανία.

Ο πρώτος πιλότος εντοπίστηκε γρήγορα, ωστόσο η διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος καθυστέρησε. Ο τραυματισμένος αξιωματικός, μετά την εκτίναξή του από το αεροσκάφος, κρύφτηκε για να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ οι ιρανικές αρχές είχαν προκηρύξει αμοιβή για τον εντοπισμό του.

Παρά την επικοινωνία με τον αμερικανικό στρατό, τα σήματά του ήταν σποραδικά, καθώς προσπαθούσε να μην εντοπιστεί.

Η CIA κατάφερε να διαδώσει μέσα στο Ιράν, ότι και τα δύο μέλη του πληρώματος είχαν ήδη διασωθεί, με στόχο να αποπροσανατολίσει τις δυνάμεις που αναζητούσαν τον αγνοούμενο.

Το Ισραήλ ανέβαλε επιθέσεις για να μην επηρεάσει την επιχείρηση, ενώ η CIA ήταν εκείνη που εντόπισε με ακρίβεια τη θέση του τραυματία αξιωματικού.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίαζαν στο σημείο, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα για να αποτραπεί η προσέγγιση ιρανικών μονάδων.

Στον άτυπο «αεροδιάδρομο», δύο μεταγωγικά αεροσκάφη MC-130J περίμεναν για την απομάκρυνση της ομάδας και του πιλότου. Ωστόσο, υπέστησαν ζημιές και καταστράφηκαν επιτόπου. Όλοι κατάφεραν και επέστρεψαν σε ασφαλές έδαφος. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
184
121
100
96
Newsit logo
Newsit logo