Αποκάλυψη FT: Οι γιοι του Τραμπ ρίχνουν 1 δισ. δολάρια σε drones, crypto και τεχνητή νοημοσύνη

Σε μια περίοδο όπου η πολιτική και το επιχειρείν στις ΗΠΑ φαίνεται να κινούνται όλο και πιο κοντά, οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αξιοποιούν τη συγκυρία για να επεκτείνουν επιθετικά την οικονομική τους επιρροή. Μέσα από ένα επενδυτικό σχήμα-κολοσσό άνω του 1 δισ. δολαρίων, στοιχηματίζουν σε τεχνολογίες αιχμής και στρατηγικούς κλάδους που βρίσκονται στο επίκεντρο της αμερικανικής κυβερνητικής ατζέντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορμ, φέρονται να έχουν συνεισφέρει σε ταμείο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο έχει συγκροτηθεί από μια μονάδα της χρηματοοικονομικής ομάδας Dominari Holdings, με έδρα στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Dominari στους FT, η επενδυτική στρατηγική του ταμείου, που φέρει την ονομασία American Ventures «είναι να στοχεύσει και να επενδύσει σε αμερικανικές εταιρείες που ηγούνται στις νέες τεχνολογίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και μειώνουν την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένους πόρους».

Η American Ventures, με έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, έχει δημιουργήσει δεκάδες νέες εταιρείες κατά τους τελευταίους 10 μήνες, προκειμένου να διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από οικογενειακά γραφεία και πλούσιους ιδιώτες σε μικρομεσαίες εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες σε τομείς όπως η κατασκευή drones, τα κρυπτονομίσματα και η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ υποσχέθηκε να καταστήσει τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων» στον κόσμο, προώθησε τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιτάχυνση της εγχώριας παραγωγής drones, προσπαθώντας να αναδιαμορφώσει την οικονομία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εμπλοκή των αδελφών Τραμπ στην American Ventures – η οποία εδρεύει κοντά στο Trump National Golf Club Jupiter, τη βασική επαγγελματική τους έδρα – υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς που έχει η οικογένεια του προέδρου με επιχειρήσεις που αναμένεται να επωφεληθούν από την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησής του.

«Το μέλλον βρίσκεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εδώ, στις ΗΠΑ», δήλωσε ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες και τον τρόπο που επιχειρεί η Dominari. «Δεν προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε τη βιομηχανία χάλυβα. Αυτή είναι νεκρή».

Το μέγεθος των επενδύσεων

Οι Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατέχουν περίπου το 12% συνολικά της Dominari, η οποία, με τη σειρά της, κατέχει το 90% της American Ventures, σύμφωνα με καταχωρήσεις ρυθμιστικών αρχών. Οι δύο γιοι του Τραμπ έχουν επίσης συνεισφέρει στα περισσότερα από τα επενδυτικά «οχήματα» της American Ventures, αν και δεν είναι γνωστό πόσα επένδυσαν συγκεκριμένα.

Η American Ventures διαχειρίστηκε συνολικά 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κατανεμημένα σε 21 επενδυτικά «οχήματα» που υποστηρίζουν επιχειρήσεις, από μια αλυσίδα ινστιτούτων αποτρίχωσης στη Φλόριντα μέχρι έναν δανειστή κρυπτονομισμάτων που εδρεύει στις Βερμούδες και μια εκκίνηση πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με καταθέσεις στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ μέχρι αρχές Απριλίου.

Ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τζούνιορ εντάχθηκαν στο συμβούλιο της Dominari στα τέλη του 2024, αφού συνήψαν φιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κάιλ Γουλ, ο οποίος πέρυσι δήλωσε στους FT ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία – το όνομα της οποίας στα λατινικά σημαίνει «κυριαρχώ» – όφειλε μεγάλο μέρος της επιτυχίας της σε «ανώτερα προϊόντα σε μια ανώτερη δομή που δημιούργησα εγώ».

Η American Ventures έχει από τότε γίνει ένα από τα βασικά επενδυτικά εργαλεία των αδελφών Τραμπ, καθώς οι δύο έχουν επεκτείνει επιθετικά τις επιχειρηματικές τους αυτοκρατορίες – εστιάζοντας στα κρυπτονομίσματα πέρυσι, όταν οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πριν στραφούν στην τεχνητή νοημοσύνη και την Άμυνα – κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του πατέρα τους ως προέδρου των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι είναι «παθητικός επενδυτής στην American Ventures και δεν έχει καμία λειτουργική εμπλοκή στην εταιρεία», ενώ ένας εκπρόσωπος του Έρικ Τραμπ είπε, στο ίδιο πνεύμα, ότι «είναι παθητικός επενδυτής στην American Ventures και δεν έχει καμία διαχείριση, εποπτεία ή ορατότητα στις καθημερινές λειτουργίες του οχήματος».