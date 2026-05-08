Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή

Το κέντρο της πόλης Σίντσιγκ έχει αποκλειστεί - Όπως μεταδίδει η Bild, ο δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται εντός της τράπεζας
Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία καθώς σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026) ομηρία σε τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ της δυτικής Γερμανίας μετά από επίθεση σε χρηματοποστολή. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή τράπεζας, κρατώντας ομήρους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σίντσιγκ στο κρατίδιο της Ρηνανίας στη δυστική Γερμανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένα θωρακισμένο φορτηγό της χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος, που προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα.

Όπως μεταδίδει η Bild, ο δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται εντός της τράπεζας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν ενδείξεις για περισσότερους από έναν δράστες και ομήρους μέσα στην τράπεζα», διευκρινίζοντας ότι ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός του χρηματαποστολής. 

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της τράπεζας», επισημαίνει η αστυνομία, τους συνιστά ωστόσο να παραμείνουν σε εσωτερικούς, ασφαλείς χώρους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί έξω από την τράπεζα, με το όχημα της χρηματαποστολής να παραμένει σταθμευμένο στην είσοδο.

Ολόκληρο το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί, ενώ κάτοικοι καλούνται μέσω social media να αποφεύγουν την περιοχή. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση να μην διακινούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παραμένει άγνωστος ο αριθμός των ομήρων, καθώς και το εάν και πώς είναι οπλισμένοι οι δράστες. Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φήμες περί διαφυγής ορισμένων δραστών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Το Ζίντσιχ βρίσκεται στην κάτω κοιλάδα του Άρ, στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Οι κοντινότερες μεγάλες πόλεις είναι η Βόννη και το Κόμπλεντς.

