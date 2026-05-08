Ινδονησία: 3 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες από έκρηξη ηφαιστείου – Πήγαν για πεζοπορία παρά τις προειδοποιήσεις

Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησαν 20 πεζοπόροι στην Ινδονησία οι οποίοι αγνοούνταν για πολύ ώρα μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην ανατολική νήσο Χαλμαχέρα, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων στον αέρα. Από αυτούς 3 είναι νεκροί και άλλοι 15 μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

«Η ομάδα μας βρίσκεται καθ’ οδόν. Σύμφωνα με τις αναφορές, αναζητούνται περίπου 20 άτομα», δήλωσε τηλεφωνικά ο αξιωματούχος έρευνας και διάσωσης Ιβάν Ραμντάνι στην Ινδονησία πριν εντοπιστούν οι πεζοπόροι και δεχτούν την βοήθεια που χρειάζονταν.

Παρότι η περιοχή είχε κλείσει για επισκέπτες από τις 17 Απριλίου, αφού οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας, αυτοί δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και κατευθύνθηκαν προς το ηφαίστειο.

Η επικεφαλής της Γεωλογικής Υπηρεσίας της κυβέρνησης, Λάνα Σάρια, δήλωσε ότι η έκρηξη νωρίς το πρωί (8/5/2026) συνοδεύτηκε από έναν «βροντερό ήχο» και μια πυκνή στήλη καπνού που έφτασε περίπου 10 χιλιόμετρα από την κορυφή του Ντούκονο, στην επαρχία Βόρειου Μαλούκου.

«Η κατεύθυνση της διασποράς της τέφρας είναι προς τα βόρεια, επομένως οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να είναι σε επιφυλακή για… πτώση ηφαιστειακής τέφρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Πρόσθεσε ότι ο καπνός μπορεί να είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις μεταφορές.

Η Ινδονησία, ένα μεγάλο αρχιπελαγικό κράτος, αντιμετωπίζει συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της θέσης της στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.

Το ηφαίστειο Ντούκονο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τρίτο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού στο τετραβάθμιο σύστημα της Ινδονησίας.

According to Reuters, nine of the missing are Singaporean citizens, while the…

Προειδοποιήσεις για το ενεργό ηφαίστειο

Το όρος Ντούκονο είναι ένα ενεργό ηφαίστειο στο νησί Χαλμαχέρα, που βρίσκεται ανατολικά του Σουλαουέζι.

Το Κέντρο Ηφαιστειακής και Γεωλογικής Μετριασμού Κινδύνων έχει προειδοποιήσει το κοινό να διατηρεί ασφαλή απόσταση από τον κρατήρα – ειδικά εκτός ακτίνας 4 χιλιομέτρων.

Οι εκρήξεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, καθώς το ηφαίστειο παρέμεινε σε κατάσταση συναγερμού Επιπέδου Δύο.

Παρά αυτές τις προειδοποιήσεις, το όρος Ντούκονο συνεχίζει να προσελκύει πεζοπόρους, ειδικά εκείνους που αναζητούν ακραίες εμπειρίες αναρρίχησης και την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα ενεργό ηφαίστειο.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές λένε ότι έχουν βρει άτομα να κάνουν πεζοπορία στο ηφαίστειο χωρίς να ενημερώσουν το παρατηρητήριο, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια.