Βρετανία: Συντριβή των Εργατικών στις τοπικές εκλογές – «Δεν παραιτούμαι» λέει ο Στάρμερ, πανηγυρίζει ο Φάρατζ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχεται βαρύ πλήγμα, καθώς τα αποτελέσματα των χθεσινών (07.05.2026) τοπικών εκλογών στη Βρετανία αποτυπώνουν μια σαρωτική ήττα για το Εργατικό Κόμμα. Η κάλπη ανέδειξε το βάθος της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων απέναντι στην κυβέρνησή του, με τον ίδιο πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις εκλογικές αναμετρήσεις σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία – που αφορούν δημαρχίες, περιφερειακά συμβούλια αλλά και κοινοβουλευτικές έδρες – καταγράφουν σημαντικές απώλειες για τους Εργατικούς και εντυπωσιακή άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Χθες οι Βρετανοί, μεταξύ άλλων, ψήφισαν για 5.014 δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκλογές για απευθείας εκλεγόμενους δημάρχους σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές, ενώ κάλπες στήθηκαν σε Σκωτία και Ουαλία για την εκλογή βουλευτών για τα τοπικά τους κοινοβούλια, τα οποία έχουν διευρυμένες εξουσίες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα αποτελέσματα, με την καταμέτρηση να έχει ολοκληρωθεί στο 1/3 των τοπικών αρχών, το Reform κερδίζει πάνω από 270 νέες έδρες, ενώ ο αριθμός των Εργατικών μειώθηκε κατά 202. Οι Εργατικοί διατήρησαν τον έλεγχο 10 δημοτικών συμβουλίων αλλά έχασαν την ηγεσία σε οκτώ, με τα αποτελέσματα να εκτιμάται πως θα είναι τα χειρότερα στην ιστορία του κόμματος.

Απώλεια δημοτικών συμβούλων είχαν και οι Συντηρητικοί ενώ ελαφρώς κερδισμένοι βγαίνουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσινοι. Οι τελευταίοι πάντως δεν φαίνεται να τα πήγαν τόσο καλά, όσο προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.

Σημαντική ήταν η προσέλευση των ψηφοφόρων. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ήταν 10 ποσοστιαίας μονάδες υψηλότερη από ό,τι συνήθως. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Κιρ Στάρμερ: «Επώδυνα» τα αποτελέσματα αλλά «δεν θα εγκαταλείψω»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα (08.05.2026) πως «αναλαμβάνει την ευθύνη» για τα «επώδυνα» αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία.

Ο Στάρμερ δήλωσε ωστόσο ότι δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί από την ηγεσία, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, και θα παραμείνει ηγέτης του κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

«Ημέρες όπως αυτή δεν μειώνουν την αποφασιστικότητά μου να πραγματοποιήσω την αλλαγή που υποσχέθηκα», δήλωσε, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα. «Δεν θα εγκαταλείψω», τόνισε. «Θα είμαι υποψήφιος ως πρωθυπουργός στις επόμενες γενικές εκλογές», πρόσθεσε ισχυριζόμενος ότι θα προκαλέσει «χάος» εάν παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού.

«Δεν πρόκειται να φύγω και να βυθίσω τη χώρα στο χάος», είπε χαρακτηριστικά. «Εκλέχθηκα για μια πενταετή θητεία και σκοπεύω να την ολοκληρώσω», ανέφερε επίσης.

Νάιτζελ Φάρατζ: «Θα λυπηθώ πολύ» αν παραιτηθεί

Νωρίτερα ο Νάιτζελ Φάρατζ αστειεύτηκε με την πιθανότητα να παραιτηθεί ο Στάρμερ λέγοντας ότι θα «λυπηθεί πολύ» αν παραιτηθεί λόγω της εκλογικής κατρακύλας των Εργατικών. «Θα λυπηθώ πολύ, πολύ (αν παραιτηθεί), είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας».

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Φάρατζ εξέφρασε την ικανοποίησή του εκτιμώντας ότι δείχνουν πως το κόμμα του «θα είναι εδώ για καιρό». Όπως δήλωσε, η επιτυχία του Reform σηματοδοτεί μια «πραγματικά ιστορική μετατόπιση στη βρετανική πολιτική».

«Νομίζω ότι συνολικά, αυτό που συνέβη είναι μια πραγματικά ιστορική μετατόπιση στη βρετανική πολιτική. Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε την πολιτική με όρους αριστεράς και δεξιάς, κι όμως αυτό που μπορεί να κάνει το Reform είναι να κερδίζει σε τομείς που ήταν πάντα συντηρητικοί», ανέφερε.

«Είναι μια μεγάλη, μεγάλη μέρα όχι μόνο για το κόμμα μας αλλά και για μια πλήρη αναμόρφωση της βρετανικής πολιτικής από κάθε άποψη», πρόσθεσε στέλνοντας το μήνυμα ότι «τα καλύτερα έρχονται».