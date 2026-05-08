Όλες οι εταιρείες που θησαυρίζουν από τον πόλεμο στο Ιράν: Από BP και Shell μέχρι JP Morgan και Lockheed Martin

Καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο μετρούν τις οικονομικές πληγές τους από τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, μια διαφορετική πραγματικότητα διαμορφώνεται στα παρασκήνια της παγκόσμιας οικονομίας. Εκεί όπου η αβεβαιότητα, η εκτόξευση των τιμών ενέργειας και η γεωπολιτική ένταση στραγγαλίζουν προϋπολογισμούς, ορισμένοι επιχειρηματικοί κολοσσοί βγάζουν δισεκατομμύρια και καταγράφουν ιστορικά κέρδη.

Η αναταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, σε συνδυασμό με τον ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ – απ’ όπου διέρχεται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας ενέργειας – έχει πυροδοτήσει αλυσιδωτές αυξήσεις τιμών και έντονη μεταβλητότητα στις αγορές. Και ενώ πολλοί βρίσκονται στα όρια και την εκεχειρία Ιράν – ΗΠΑ να είναι στον «άερα» – άλλοι βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.

Ακολουθούν οι μεγάλοι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν σύμφωνα με το BBC.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Τα μεγάλα κέρδη της ενεργειακής κρίσης

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος του πολέμου μέχρι στιγμής καταγράφεται στην ενέργεια. Η σχεδόν πλήρης διακοπή των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ στα τέλη Φεβρουαρίου προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές, ευνοώντας τους ενεργειακούς κολοσσούς.

Η BP είδε τα κέρδη της να υπερδιπλασιάζονται, φτάνοντας τα 3,2 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο, χάρη σε «εξαιρετικές» επιδόσεις στο trading.

Η Shell ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, ανακοινώνοντας κέρδη 6,92 δισ. δολαρίων, ενώ η TotalEnergies κατέγραψε άνοδο σχεδόν 30%, αγγίζοντας τα 5,4 δισ. δολάρια.

Στις ΗΠΑ, οι ExxonMobil και Chevron σημείωσαν μικρή κάμψη σε ετήσια βάση, αλλά ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και αναμένουν περαιτέρω αύξηση κερδών όσο οι τιμές παραμένουν υψηλές.

Τράπεζες

Η αναταραχή στις αγορές αποδείχθηκε «χρυσή ευκαιρία» για τις μεγάλες τράπεζες. Η JP Morgan κατέγραψε ρεκόρ εσόδων 11,6 δισ. δολαρίων από συναλλαγές στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Συνολικά, οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo και JP Morgan – ανακοίνωσαν συνολικά κέρδη 47,7 δισ. δολαρίων.

Η έντονη μεταβλητότητα οδήγησε επενδυτές να εγκαταλείψουν ριψοκίνδυνα assets και να στραφούν σε ασφαλέστερες επιλογές, αυξάνοντας τον όγκο συναλλαγών και ενισχύοντας τα έσοδα των τραπεζών.

Άμυνα, ο «παραδοσιακός» κερδισμένος των συγκρούσεων

Ο αμυντικός τομέας αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πρώτους κερδισμένους κάθε πολεμικής σύγκρουσης. Η ανάγκη ενίσχυσης των εξοπλισμών και αναπλήρωσης αποθεμάτων αυξάνει τη ζήτηση.

Η BAE Systems προβλέπει σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών, επικαλούμενη την άνοδο των παγκόσμιων απειλών. Παράλληλα, οι αμερικανικοί κολοσσοί Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman ανακοίνωσαν ιστορικά υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών.

Ωστόσο, οι μετοχές του κλάδου παρουσιάζουν πρόσφατη κάμψη, λόγω ανησυχιών ότι οι αποτιμήσεις έχουν φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα.

Ανανεώσιμες πηγές

Η ενεργειακή αναταραχή επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η NextEra Energy είδε τη μετοχή της να εκτοξεύεται κατά 17%, ενώ οι δανέζικοι κολοσσοί Vestas και Orsted κατέγραψαν σημαντική αύξηση κερδών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Octopus Energy ανέφερε «τεράστια έκρηξη» στις πωλήσεις ηλιακών πάνελ και αντλιών θερμότητας, με αύξηση 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η άνοδος των τιμών καυσίμων έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με κινεζικές εταιρείες να επωφελούνται ιδιαίτερα.