Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.

«Επειτα από την πτώση drone, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στην ζώνη προστασίας του Τσερνόμπιλ», ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης.

BREAKING: Massive forest fire rages in Chornobyl. The exclusion zone is burning



The fire has already engulfed more than 1,100 hectares of forest and is spreading rapidly due to strong winds.



Some areas cannot be extinguished at the moment because rescuers are hindered by… — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, διευκρίνισε η αρχή.