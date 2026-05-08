Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

Η φωτιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών
Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.

«Επειτα από την πτώση drone, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στην ζώνη προστασίας του Τσερνόμπιλ», ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης.

Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, διευκρίνισε η αρχή.

