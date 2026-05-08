Αρνητική στον χανταϊό η αεροσυνοδός της KLM που είχε εμφανίσει συμπτώματα και νοσηλευόταν στο Άμστερνταμ

Η γυναίκα είχε έρθει σε επαφή με την 69χρονη Ολλλανδή τουρίστρια που πέθανε από την επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο
Αεροσυνοδός της ολλανδικής εταιρίας KLM που παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα χανταϊού και είχε νοσηλευθεί στο Άμστερνταμ, βρέθηκε αρνητική στις εξετάσεις για τον ιό, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/5/2026) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Λάβαμε ενημέρωση» σύμφωνα με την οποία η αεροσυνοδός στο Άμστερνταμ «ήταν αρνητική στα τεστ», δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ δίνοντας μία ανάσα ανακούφισης στους ειδικούς που ασχολούνται με την διάδοση του χανταϊού. 

Η αεροσυνοδός είχε έρθει σε επαφή με Ολλανδή επιβάτιδα 69 ετών σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ προς την Ολλανδία η οποία πέθανε αργότερα εξαιτίας μόλυνσης από τον χανταϊό.

Η KLM ανέφερε προχθές, Τετάρτη, ότι η επιβάτιδα, σύζυγος του πρώτου ατόμου που πέθανε από την επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, είχε λάβει θέση για λίγο σε αεροπλάνο με προορισμό την Ολλανδία που αναχωρούσε από το Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου, αλλά αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.

Η 69χρονη απεβίωσε στις 26 Απριλίου σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ και εν συνεχεία βρέθηκε θετική στον χανταϊό.

Ήταν ένα από τα τρία άτομα που πέθαναν λόγω της επιδημίας που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο, που είχε αναχωρήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, απ’ όπου αναχώρησε προχθές, Τετάρτη, για την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, όπου και αναμένεται την Κυριακή.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδας εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην επιτρέψει να πραγματοποιηθεί η πτήση», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η KLM. «Μετά την αποβίβαση της επιβάτιδας, η πτήση απογειώθηκε για την Ολλανδία», πρόσθεσε.

Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές επικοινωνούν με τα άτομα που πήραν την πτήση «για προληπτικούς λόγους», διευκρίνισε η KLM.

Τα άτομα, που φοβούνται ότι έχουν κολλήσει τον ιό, ή η μόλυνση των οποίων από τον ιό έχει αποδειχθεί, λαμβάνουν ιατρική φροντίδα ή καλούνται να τεθούν σε απομόνωση στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία και στη Νότια Αφρική.

