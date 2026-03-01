Αποκάλυψη NYT: Η CIA παρακολουθούσε για μήνες τον Αλί Χαμενεΐ πριν τον σκοτώσουν Ισραήλ και ΗΠΑ

Επί μήνες η CIA είχε θέσει υπό στενή παρακολούθηση τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026), ύστερα από πλήγμα που σημειώθηκε στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, έπειτα από μακρά και συστηματική παρακολούθηση, η CIA διαβίβασε στο Ισραήλ αναλυτικές και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες ότι ο Χαμενεΐ επρόκειτο να συμμετάσχει το Σάββατο σε σύσκεψη ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη

Παράλληλα, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επαλήθευσαν ότι επρόκειτο να γίνει σύσκεψη στο παλάτι που διέμενε, με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων της άμυνας. Η ευκαιρία ήταν ιδανική. Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ πήραν την απόφαση να επισπεύσουν το πλήγμα για την εξόντωσή του.

Σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός, η εγγονή του και κορυφαίοι αξιωματούχοι

Πέραν του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν από τα πλήγματα η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του.

Παράλληλα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί, Σύμβουλος του Ανώτατου Διοικητή και Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, σκοτώθηκαν και «πολλοί ηγέτες» που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν 201 νεκρούς και 747 τραυματίες από τα αρχικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 80 παιδιά σε σχολείο.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο πρώτο κύμα των επιθέσεων, το πρωί του Σαββάτου. Οι φήμες για την εξόντωσή του ξεκίνησαν νωρίς. Δορυφορικές εικόνες έδειχναν ότι το παλάτι είχε γκρεμιστεί, ενώ ο Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη των επιθέσεων.

Οι φήμες οργίαζαν, μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανακοίνωση. «Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός», έγραψε στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Χαμενεΐ εντοπίστηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ μέσω «εξαιρετικά εξελιγμένων συστημάτων πληροφοριών». Στόχος της επιχείρησης είναι η αλλαγή καθεστώτος. Όπως είπε, είναι «η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του».

Πρόσθεσε ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και των σωμάτων ασφαλείας «δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν». Παράλληλα, ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η σορός του ανακτήθηκε.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα από την ιρανική τηλεόραση. Με δάκρυα στα μάτια, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ λέγοντας: «Ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο».

Ο παρουσιαστής διάβασε την ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, που μεταξύ άλλων αναφέρει, σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

Δημόσιο πένθος 40 ημερών και 7 ημέρες αργία

Ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1.03.2026) ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πλήγματος στην Τεχεράνη. Λίγο αργότερα την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και η ιρανική κυβέρνηση, η οποία κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας.

Από την άλλη, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και ιερούς τόπους σε Τεχεράνη και Μασχάντ για να τιμήσουν τον ηγέτη, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους.