Ιράν: Η στιγμή που δημοσιογράφος ανακοινώνει τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ξεσπά σε λυγμούς

Διχασμό έχει προκαλέσει στο Ιράν, ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τους υποστηρικτές του καθεστώτος να διαμαρτύρονται ενώ άλλους Ιρανούς να πανηγυρίζουν.

Οι εικόνες που έρχονται από την Τεχεράνη προκαλούν τρόμο. Χιλιάδες Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κλαίγοντας για τον θάνατό του. Ένας από τους υποστηρικτές του, φαίνεται πως είναι και δημοσιογράφος της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όταν ανακοίνωνε στον λαό του Ιράν πως ο ανώτατος ηγέτης της χώρας σκοτώθηκε κατά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, το Σάββατο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο δημοσιογράφος διαβάζει την ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ξεσπώντας σε λυγμούς.

Δείτε στην ανακοίνωση θανάτου της ιρανικής τηλεόρασης:

«Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο», ανέφερε.