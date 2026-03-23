Αποκάλυψη ΝΥΤ: Οργή Νετανιάχου για το «φιάσκο» της Μοσάντ στο Ιράν – Το παρασκήνιο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Σύννεφα πάνω από τις σχέσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη Μοσάντ φέρνουν οι αποκαλύψεις των New York Times, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένος από την αποτυχία της υπηρεσίας να πυροδοτήσει εσωτερική επανάσταση στο Ιράν ικανή να ανατρέψει το καθεστώς της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των NYT, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, φέρεται να έπεισε τον Νετανιάχου πως στοχευμένες δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων θα αποτελούσαν τη θρυαλλίδα για μαζικές διαδηλώσεις που θα έφερναν και το τέλος του ιρανικού καθεστώτος. Το σχέδιο αυτό χρησιμοποιήθηκε μάλιστα ως επιχείρημα από τον ισραηλινό πρωθυπουργό για να ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην κήρυξη πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τόσο ο ίδιος ο Νετανιάχου όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκαν να ασπάζονται αυτή την αισιόδοξη προοπτική, παρά τις επιφυλάξεις ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων και μελών της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (AMAN).

Η δυσαρέσκεια του Νετανιάχου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των NYT, ο Νετανιάχου έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι υποσχέσεις της Μοσάντ δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Σε πρόσφατη σύσκεψη ασφαλείας, ο Νετανιάχου φέρεται να ξέσπασε, εκφράζοντας ανησυχία ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποφασίσει τον τερματισμό του πολέμου ανά πάσα στιγμή, την ώρα που οι επιχειρήσεις της Μοσάντ παραμένουν στάσιμες. Σημειώνεται ότι πριν από λίγο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ναστέλλονται για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές κατά του Ιράν. 

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε επίσημα, όμως ανώτερος αξιωματούχος υπενθύμισε πως ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους μόνο μετά το πέρας της αεροπορικής εκστρατείας.

«Όταν τελειώσουμε, καταλάβετε την κυβέρνησή σας», ήταν η χαρακτηριστική φράση του.

Η αλλαγή στην ηγεσία της Μοσάντ

H αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο προκάτοχος του Μπαρνέα, Γιόσι Κοέν, θεωρούσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν απίθανη και υποβάθμισε το έργο της Μοσάντ σε αυτή την επιχείρηση, αναζητώντας τρόπους για να αποδυναμώσει το καθεστώς, μέσω κυρώσεων και στοχευμένων δολοφονιών πυρηνικών επιστημόνων.

Αλλά ο Μπαρνέα υιοθέτησε την αντίθετη προσέγγιση, κατευθύνοντας τις ενέργειες της Μοσάντ προς την αλλαγή καθεστώτος, το περασμένο έτος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, μαζί με ορισμένους από τους Ισραηλινούς ομολόγους τους, ήταν λιγότερο αισιόδοξοι για τις πιθανότητες αλλαγής καθεστώτος και δεν πίστευαν ότι η ιρανική κυβέρνηση επρόκειτο να καταρρεύσει ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

