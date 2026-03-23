Τραμπ: Αναστέλλονται για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές κατά του Ιράν, είμαστε σε συνομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με στόχο την πλήρη επίλυση των μεταξύ τους εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων για πέντε μέρες κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες ήταν «πολύ καλές και παραγωγικές», επισημαίνοντας ότι έδωσε εντολή στο Υπουργείου Πολέμου για προσωρινή αναστολή στρατιωτικών ενεργειών κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, για τις επόμενες πέντε ημέρες, «υπό την προϋπόθεση πως θα επιτευχθεί αποτέλεσμα στις συνεχιζόμενες συναντήσεις και συνομιλίες».

trump

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή. Βάσει του τόνου και του περιεχομένου αυτών των εις βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συνομιλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά ιρανικών μονάδων ενέργειας για πέντε ημέρες, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των συνεχιζόμενων συναντήσεων και συζητήσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Αποκάλυψη ΝΥΤ: Οργή Νετανιάχου για το «φιάσκο» της Μοσάντ στο Ιράν – Το παρασκήνιο
Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται να έπεισε τον Νετανιάχου πως στοχευμένες δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων θα οδηγούσαν σε μαζικές διαδηλώσεις που θα έφερναν την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος και εκείνος με τη σειρά του έπεισε τον Τραμπ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
