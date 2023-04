Πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας άλλος «πόλεμος» φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη, με έναν κοινό παρονομαστή: την Ρωσία.

Ο πόλεμος αυτός βασίζεται στις πληροφορίες, τα πιθανά σαμποτάζ και την εν γένει φθορά του «αντιπάλου», με τον στόχο – αυτή τη φορά – να βρίσκεται στις σκανδιναβικές χώρες.

Σύμφωνα με ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί σήμερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των χωρών της βόρειας Ευρώπης, η Ρωσία εφαρμόζει πρόγραμμα κατασκοπείας στα ύδατα της Βόρειας Ευρώπης και υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιεί πολλές δεκάδες πολεμικών και μη πλοίων για αποστολές αναγνώρισης εν όψει εν δυνάμει επιχειρήσεων σαμποτάζ.

Σύμφωνα με κοινή έρευνα των τηλεοπτικών δικτύων NRK (Νορβηγία), DR (Δανία), SVT (Σουηδία) και Yle (Φινλανδία), η οποία επικαλείται πληροφορίες των υπηρεσιών Πληροφοριών των χωρών αυτών, η Μόσχα χρησιμοποιεί για κατασκοπευτικούς λόγους το ωκεανογραφικό σκάφος Amiral Vladimirsky, επισήμως πλοίο επιστημονικών αποστολών.

Κατά την διάρκεια αποστολής στο τέλος του 2022, το πλοίο αυτό έπλευσε κοντά στα υπεράκτια αιολικά πάρκα ανοικτά της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, παραπέμποντας σε αποστολή αναγνώρισης ενεργειακών υποδομών.

Ομάδα του δικτύου DR πλησίασε με ζόντιακ το Amiral Vladimirsky. Δύο στρατιώτες με μπαλακλάβα και όπλα στα χέρια βγήκαν στην γέφυρα για να της δείξουν ότι εντοπίσθηκε, σύμφωνα με απόσπασμα που μεταδόθηκε από το δανέζικο δίκτυο.

(1/2) Russian military and civilian “ghost ships” roam the Baltic and North Seas and collect data for sabotage against wind farms, gas pipelines and communication cables, according to a joint investigation of the broadcasters of Denmark, Norway, Sweden and Finland.



📷: M. Krüger pic.twitter.com/GFOqmkp0Eh