Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη φωτιά στη Μαδρίτη

Για σχεδόν δέκα ημέρες η Ισπανία ήταν στο έλεος των πυρκαγιών, με τις φωτιές που ξέσπασαν να έχουν αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γης και χιλιάδες κατοίκους στις περιοχές να τις εκκενώνουν.

«Ευνοϊκή» χαρακτήρισε την κατάσταση της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σήμερα Πέμπτη (30.07.2026), εκτιμώντας ότι οι επόμενες 12 ώρες θα είναι «αποφασιστικής» σημασίας προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε πριν από σχεδόν μία εβδομάδα.

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«Σήμερα πιστεύω ότι βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά στον στόχο (…) της κατάσβεσης της πυρκαγιάς», εκτίμησε ο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων στο Ναβαλκαρνέρο, λιγότερο από 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. «Οι επόμενες ώρες είναι πολύ σημαντικές», πρόσθεσε.

Το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ισπανία, το τέταρτο της χρονιάς, καθώς και οι ριπές του ανέμου καθιστούν πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε επίσης ότι «ελπίζει» να μπορέσει να ανακοινώσει «τις επόμενες ώρες» ότι «κάποιοι κάτοικοι περιοχών, κυρίως στην Άβιλα», στην περιφέρεια της Καστίλης – Λεόν, γειτονικής της Μαδρίτης, μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους.

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Την Τρίτη (28.07.2026) το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους στην περιοχή της Μαδρίτης, αφού είχαν αναγκαστεί πριν από μέρες να τις εγκαταλείψουν λόγω των πυρκαγιών, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβιλα λίγα χιλιόμετρα μακριά έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα.

Η φωτιά στη Μαδρίτη είναι η χειρότερη που έχει ξεσπάσει ποτέ στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ενώ αυτή στην Άβιλα θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε όλη την Ισπανία, σύμφωνα με την Κυβέρνηση.

Εκκενώσεις οικισμών στην Φερμοσέλ, στα σύνορα με την Πορτογαλία

‘Έντεκα κοινότητες εκκενώθηκαν στην περιοχή της Φερμοσέλ της δυτικής Ισπανίας, στα σύνορα με την Πορτογαλία, όπου νέα φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι (29.07.2026), σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρωγής.

Η έκταση που έχει καεί δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά πολλοί οδικοί άξονες στην περιοχή είναι εκτός κυκλοφορίας.

Η μονάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών του στρατού, η UME, έχει αναπτυχθεί στην ζώνη όπου η πυρκαγιά έχει καταταγεί στο επίπεδο 2 που επιτρέπει την έκτακτη επέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς στην Ισπανία με το εξαιρετικά αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης, η διαχείριση των πυρκαγιών ανήκει στις τοπικές αρχές.

Δύο ακόμη πυρκαγιές επιπέδου 2, στο Βαλ ντε λα Λόμπα και στο Σαν Θιπριάνο ντελ Κοντάδο, παραμένουν ενεργές στην περιοχή της Θαμόρα, στην περιφέρεια της Καστίγια – ι -Λεόν, η οποία έχει ήδη πληγεί από την μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας. Η πυρκαγιά της Άβιλα παραμένει ενεργή και έχει κάψει 500.000 στρέμματα γης.