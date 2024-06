Απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία: Συνελήφθη ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα που πολιόρκησε με στρατό το προεδρικό μέγαρο

Συνεχείς οι εξελίξεις στη Βολιβία. Συνελήφθη ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα, ο οποίος κατηγορείται για την απόπειρα πραξικοπήματος.

Η αστυνομία της Βολιβίας συνέλαβε τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού, τον στρατηγό Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα, ως τον «εγκέφαλο» της απόπειρας πραξικοπήματος.

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βολιβίας δείχνουν τον στρατηγό Ζουνίγκα να οδηγείται σε αστυνομικό όχημα, αμέσως μετά από σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους:

«Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ», τού είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Τζόνι Αγκιλέρα.

Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Λα Παζ, περικυκλώνοντας την έδρα της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Λουίς Άρσε (φωτογραφία πάνω) έσπευσε να διορίσει νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο κατήγγειλε «επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας» στη χώρα.

Ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα υποστήριξε ότι στόχος ήταν η «αναδόμηση της δημοκρατίας».

General Zúñiga, failed bolivian coup leader, implied that President Luis Arce asked for him to attempt a coup as a way to improve the government’s popularity. pic.twitter.com/XGYymVjZyt