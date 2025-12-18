Αποτροπιασμός στη Σρι Λάνκα: Τρεις άνδρες πυροβόλησαν και έκαψαν ζωντανό ελέφαντα

Δεν χωράει ανθρώπινος νους την κτηνωδία που σημειώθηκε στη Σρι Λάνκα, όπου τρεις άνδρες πυροβόλησαν και έκαψαν ζωντανό έναν ελέφαντα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για κακοποίηση ζώου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ύποπτοι, ηλικίας μεταξύ 42 και 50 ετών, συνελήφθησαν στην κεντρική βόρεια περιοχή της Anuradhapura, περίπου 200 χιλιόμετρα (125 μίλια) βόρεια του Κολόμπο στη Σρι Λάνκα. Οι άνδρες συνελήφθησαν μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, στο οποίο φαίνεται το βασανιστήριο που υπέστη ο ελέφαντας στα χέρια των δραστών.

Οι δράστες κρίθηκαν προφυλακιστέοι μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών για το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε ευρεία αποστροφή μετά τη διάδοση του βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας προστασίας της άγριας ζωής δήλωσαν ότι το ζώο είχε πρώτα πυροβοληθεί και τραυματιστεί πριν του βάλουν φωτιά και ότι οι προσπάθειες των κτηνιάτρων να του σώσουν τη ζωή απέτυχαν.

Οι ελέφαντες θεωρούνται ιεροί στη Σρι Λάνκα και προστατεύονται από το νόμο, αλλά οι αγρότες και οι κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών επιτίθενται μερικές φορές σε άγριους ελέφαντες που καταστρέφουν τις καλλιέργειες.

Οι ελέφαντες προστατεύονται από το νόμο της Σρι Λάνκα και οι λαθροθήρες μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή για τη θανάτωση ενός ελέφαντα. Ωστόσο, η χώρα δεν έχει εκτελέσει καμία θανατική ποινή από το 1976 και η θανατική ποινή μετατρέπεται αυτόματα σε ισόβια κάθειρξη.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και ελεφάντων έχει στοιχίσει περίπου 400 ζωές ελεφάντων και 200 ανθρώπων ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Σρι Λάνκα έχει περίπου 7.000 άγριους ελέφαντες, οι οποίοι θεωρούνται εθνικός θησαυρός, εν μέρει λόγω της σημασίας τους στη βουδιστική κουλτούρα.