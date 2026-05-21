Κόσμος

«ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας», αναφέρουν ΜΜΕ της Τεχεράνης

Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο της συμφωνίας που φαίνεται να έχουν αποδεχτεί Ουάσιγκτον και Τεχεράνη
Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ
AP Photo/Anjum Naveed
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ και το Ιράν να φέρεται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, ΗΠΑ και Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας που περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός, ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν διαπραγματεύσεις για τα ανοιχτά ζητήματα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία που φέρεται να αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές αναφέρει:

1. Την άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.

2. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται αμοιβαία να μην στοχοποιούν υποδομές.

3. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ θα διασφαλίζεται μέσω κοινού μηχανισμού επιτήρησης.

4. Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά, εφόσον το Ιράν τηρεί τους όρους της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ILNA, ΗΠΑ και Ιράν φέρεται να κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια σημαντική εξέλιξη στις πολύμηνες και δύσκολες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από καμία από τις δύο πλευρές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
155
155
124
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Μήνυμα ισχύος» των ΗΠΑ στην Κούβα - Έστειλαν το αεροπλανοφόρο USS Nimitz στην Καραϊβική
Δεν είναι τυχαία η άφιξη του αεροπλανοφόρου στη νότια Καραϊβική, την ίδια ημέρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο
Πλοίο
Σκάνδαλο στην JP Morgan: Στέλεχος κατηγορεί συνάδελφό του για σεξουαλική παρενόχληση – Στην αντεπίθεση η 37χρονη, «μου κατέστρεψε τη ζωή»
Η Λόρνα Χαϊντίνι κατηγορεί τον Τσιράγιου Ράνα ότι επινόησε τις κατηγορίες κατά τις οποίες τον έκανε «σκλάβο του σεξ» παρενοχλώντας, κακοποιώντας και ναρκώνοντάς τον
JP Morgan
Newsit logo
Newsit logo