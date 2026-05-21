«ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας», αναφέρουν ΜΜΕ της Τεχεράνης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ και το Ιράν να φέρεται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, ΗΠΑ και Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας που περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός, ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν διαπραγματεύσεις για τα ανοιχτά ζητήματα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

REPORT: A final draft of a U.S.-Iran agreement has been reached, including an immediate ceasefire, freedom of navigation through the Strait of Hormuz, gradual sanctions relief, and negotiations on outstanding issues, Al-Arabiya claims. pic.twitter.com/zmEXAWos5n — Open Source Intel (@Osint613) May 21, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία που φέρεται να αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές αναφέρει:

1. Την άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.

2. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται αμοιβαία να μην στοχοποιούν υποδομές.

3. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ θα διασφαλίζεται μέσω κοινού μηχανισμού επιτήρησης.

4. Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά, εφόσον το Ιράν τηρεί τους όρους της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ILNA, ΗΠΑ και Ιράν φέρεται να κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια σημαντική εξέλιξη στις πολύμηνες και δύσκολες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από καμία από τις δύο πλευρές.