Κόσμος

Ο πρόεδρος του Καζακστάν «πάγωσε» τον Πούτιν σε live μετάδοση: Του ζήτησε να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα αίτια του πολέμου στην Ουκρανία «δεν είναι απολύτως κατανοητά για πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και ημών»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
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Έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απηύθυνε ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, προς τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, προτείνοντας μάλιστα το «πάγωμα» της σύρραξης.

Μάλιστα η δημόσια τοποθέτησή του προέδρου του Καζακστάν, παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αποτελεί μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη παρέμβαση για σύμμαχο της Μόσχας και ειδικά για το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Καζακστάν διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, ωστόσο δεν έχει εκφράσει ποτέ ανοιχτή στήριξη στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιλέγοντας να κρατήσει πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στη σύγκρουση.

«Ποια είναι η έξοδος από αυτή την κατάσταση; Κανείς δεν το γνωρίζει, καθώς υπάρχουν οι θέσεις των δύο πλευρών. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα να παγώσουν όλα αυτά», δήλωσε ο Τοκάγιεφ κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής για τη συνεργασία Ρωσίας–Καζακστάν, στην πόλη Ομσκ της Σιβηρίας.

«Είναι λυπηρό. Νέοι άνθρωποι πεθαίνουν. Όλο αυτό πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση.Ο πρόεδρος του Καζακστάν εξήγησε ότι επέλεξε να εκφράσει δημόσια την άποψή του, καθώς ήταν γνωστό πως θα συμμετείχε στη συνάντηση στο Ομσκ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα αίτια του πολέμου στην Ουκρανία «δεν είναι απολύτως κατανοητά για πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και ημών», συγκρίνοντας τη σύγκρουση με εκείνη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, όπου, όπως είπε, οι αιτίες είναι πιο σαφείς.

Ως πιθανή βάση για την αναζήτηση λύσης, ο Τοκάγιεφ πρότεινε την επιστροφή στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης του 2022, εκφράζοντας την ελπίδα ότι από εκεί θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος προς μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν περιορίστηκε να δηλώσει ότι θα ενημερώσει τον Καζάκο πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συνομιλιών τους.

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