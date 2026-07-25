Κόσμος

Κίνα: Απίστευτο timelapse του ουρανού που έγινε καμβάς φωτεινών αστεριών

Η φύση.. ζωγράφισε
Κίνα: Απίστευτο timelapse του ουρανού που έγινε καμβάς φωτεινών αστεριών
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Μαγευτικό σκηνικό στον ουρανό από τα αστέρια της κομητείας Χαϊγιουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, δημιουργήθηκε μετά την καλοκαιρινή βροχή που είχε προηγηθεί και καθάρισε την ατμόσφαιρα και χάρισε εξαιρετική ορατότητα.

Χιλιάδες αστέρια έγιναν ορατά, ενώ οι φωτεινές τροχιές τους σχημάτιζαν εντυπωσιακές δίνες γύρω από τον ουράνιο θόλο πάνω από την κομητεία Χαϊγιουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, όταν ο Γαλαξίας έκανε τη νυχτερινή εμφάνισή του, μεταμορφώνοντας τον ουρανό σε έναν φωτεινό, κοσμικό καμβά.

Το εντυπωσιακό timelapse συμπυκνώνει σε λίγα δευτερόλεπτα τέσσερις ώρες υπομονής των τοπικών φωτογράφων.

Καθώς η Γη περιστρέφεται, ο Γαλαξίας μοιάζει να γλιστρά πάνω από το σκοτεινό τοπίο, ενώ τα άστρα αφήνουν πίσω τους φωτεινά ίχνη, δημιουργώντας ένα σχεδόν υπνωτιστικό θέαμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Αυτόνομη Περιφέρεια Νινγκσιά Χούι έχει αποκτήσει τη φήμη της «πατρίδας των άστρων». Η χαμηλή φωτορύπανση και οι καθαρές νύχτες έχουν μετατρέψει την παρατήρηση του ουρανού σε μία από τις ανερχόμενες τουριστικές εμπειρίες της περιοχής, προσελκύοντας φωτογράφους και ταξιδιώτες που αναζητούν μια σπάνια συνάντηση με το μεγαλείο του σύμπαντος.

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