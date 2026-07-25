Κόσμος

Σαουδική Αραβία: Στόχος των επιθέσεων των Χούθι οι εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο δίαυλος της Ερυθράς Θάλασσας είναι πλέον ζωτικής συμμαχίας για το Ριάντ μετά το αποκλεισμό από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ στην ανατολική πλευρά της αραβικής χερσονήσου
Στήλη καπνού υψώνεται, καθώς οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, πραγματοποίησαν επιχειρήσεις με στόχο τις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Τζιζάν και το Γιανμπού
Στήλη καπνού υψώνεται, καθώς οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, πραγματοποίησαν επιχειρήσεις με στόχο τις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Τζιζάν και το Γιανμπού / REUTERS
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Οι Χούθι ανέφεραν σήμερα Σάββατο (25.07.2026) πως οι επιθέσεις προς την Σαουδική Αραβία είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπός των Χούθι, Γιαχία Σάρι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco στο Τζιζάν και το Γιανμπού δέχθηκαν σήμερα επίθεση «από drones και πυραύλους» και απείλησε με κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες και ώρες.

Η επίθεση αυτή των Χούθι αναχαιτίστηκε από δύο βαλλιστικούς πυραύλους της ελληνικής Πυροβολαρχίας Patriot

Η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή έχει πλέον επεκταθεί στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, έπειτα από εκεχειρία τεσσάρων ετών ανάμεσα στους Χούθι και την Σαουδική Αραβία, η οποία υποστήριξε από το 2015 την κυβέρνηση της Υεμένης κατά των ανταρτών, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν από τις 13 Ιουλίου.

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