Σαουδική Αραβία: Στόχος των επιθέσεων των Χούθι οι εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι ανέφεραν σήμερα Σάββατο (25.07.2026) πως οι επιθέσεις προς την Σαουδική Αραβία είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπός των Χούθι, Γιαχία Σάρι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco στο Τζιζάν και το Γιανμπού δέχθηκαν σήμερα επίθεση «από drones και πυραύλους» και απείλησε με κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες και ώρες.

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Η επίθεση αυτή των Χούθι αναχαιτίστηκε από δύο βαλλιστικούς πυραύλους της ελληνικής Πυροβολαρχίας Patriot.

Η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή έχει πλέον επεκταθεί στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, έπειτα από εκεχειρία τεσσάρων ετών ανάμεσα στους Χούθι και την Σαουδική Αραβία, η οποία υποστήριξε από το 2015 την κυβέρνηση της Υεμένης κατά των ανταρτών, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν από τις 13 Ιουλίου.