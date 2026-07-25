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Ρωσία: Ουκρανικά χτυπήματα με drones σε εργοστάσιο, διυλιστήριο, εγκαταστάσεις logistics και φορτηγά πλοία

Επίθεση της Ουκρανίας με drones κοντά στην Αγία Πετρούπολη και σε πολεμικό πλοίο στην Κασπία ανακοίνωσε ο Ζελένσκι
Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Τιουμέν
Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Τιουμέν / Χ
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Ουκρανικά drones έπληξαν την πετρελαϊκή πλατφόρμα Φιλανόφσκι της Lukoil στην Κασπία Θάλασσα στη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο (25.07.2026) οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας μέσω του Telegram.

Κατά την επίθεση της Ουκρανίας στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, τα ⁠Port Olya 2 ⁠και Begey, που πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Τιουμέν και εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα για βλήματα στο Κίροφ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία έπληξε επίσης κέντρο διανομής στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ, ανακοίνωσε επίσης ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του Χ. «Η Ουκρανία συνεχίζει να απαντά στις ρωσικές επιθέσεις με πλήγματα μεγάλης εμβέλειας. Οι Αμυντικές μας Δυνάμεις χτύπησαν στόχους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας που τροφοδοτούν αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απειλή των ουκρανικών drones ανάγκασε την εταιρεία Wildberries, την ρωσική Amazon, να εκκενώσει σήμερα (25.07.2026) το κέντρο διανομής στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, όπου διακόπηκαν για κάποια ώρα και ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις.

Εγκαταστάσεις της Wildberries σε πολλές περιοχές της Ρωσίας δέχθηκαν σειρά ουκρανικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Κίεβο διεύρυνε τους στόχους των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς για να περιλάβει την εταιρεία που αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ρωσικής καταναλωτικής οικονομίας. Η Wildberries ανακοίνωσε ότι διέκοψε για τέσσερις ώρες τις δραστηριότητές της στο Γεκατερίνμπουργκ, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν έχουν υποστεί ζημίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη ρωσική πλευρά για τους ισχυρισμούς του Κιέβου, ενώ οι πληροφορίες δεν έχουν καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές.

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