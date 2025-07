Αραγτσί: Οι ΗΠΑ «αποπροσανατολίζουν» τις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν – «Στοπ στις απειλές και πιέσεις της Ε3 για κυρώσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εκτροχιάζουν την πυρηνική διπλωματία και κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν τις «φθαρμένες πολιτικές απειλών και πίεσης».

Μιλώντας σε κοινή τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ο ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ήταν αυτή που αποσύρθηκε μονομερώς από την πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις ΗΠΑ, επίσημα γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), για την οποία είχε μεσολαβήσει η ΕΕ.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ αποχώρησαν για άλλη μια φορά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον περασμένο μήνα, επιλέγοντας αντ’ αυτού στρατιωτική κλιμάκωση, αναφερόμενος στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές σε βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Οποιοσδήποτε νέος γύρος συνομιλιών είναι εφικτός μόνο όταν η άλλη πλευρά είναι έτοιμη για μια δίκαιη, ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελή πυρηνική συμφωνία», έγραψε ο Araghchi σε μια ανάρτηση στο X.

Ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης δήλωσε περαιτέρω ότι εάν η ΕΕ και η E3 – Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο – επιθυμούν να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στις συνομιλίες, πρέπει να «ενεργήσουν υπεύθυνα» και να αφήσουν στην άκρη μέτρα όπως ο μηχανισμός «snapback», ο οποίος σημείωσε ότι «δεν έχει καμία ηθική ή νομική βάση».

