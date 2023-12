Τραγικός είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας που πλήττει περιοχές της Αργεντινής. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 10…

Καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι πνέουν με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές στην Μπαΐα Μπλάνκα, παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοδυτικό άκρο της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Ο δήμαρχος Φεδερίκο Σουβιέλες επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες σπιτιών και καταστημάτων, ενώ ξερίζωσαν δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης.

Watch-

Violent #storm with strong gusts of wind in Bahía Blanca, Buenos Aires Argentina

Unfortunately, they report 13 dead people, several injuries and extensive damage.#BuenosAires #Argentina pic.twitter.com/k8CY68zPAq — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 17, 2023

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προέτρεψε τους κατοίκους της Μπαΐα Μπλάνκα να παραμείνουν σήμερα στα σπίτια τους, καθώς η ένταση των ανέμων δεν αναμένεται να υποχωρήσει τις επόμενες ώρες.