Κόσμος

Αργεντινή: Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι δέχτηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές

Τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο - Έκρυθμη η κατάσταση στη χώρα
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι
REUTERS/Agustin Marcarian

Με πέτρες, μπουκάλια και φυτά επιτέθηκαν διαδηλωτές στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, καθώς διαμαρτύρονταν με αυτό τον τρόπο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες όταν δέχτηκε ομοβροντία από μπουκάλια και πέτρες. Δεν τραυματίστηκε από την επίθεση και απομακρύνθηκε γρήγορα από την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Ο Μιλέι, που πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, βρισκόταν στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος και χαιρετούσε υποστηρικτές του στην πόλη Λόμας δε Ζαμόρα, 20 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, όταν διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν φυτά, πέτρες και μπουκάλια προς το φορτηγάκι που ήταν ο ίδιος μέσα.

Το όχημα, που μετέφερε τον πρόεδρο, την αδελφή του Καρίνα Μιλέι και άλλους αξιωματούχους, αποχώρησε γρήγορα από το σημείο προκειμένου να μην δεχτεί άλλη επίθεση.

 

Αμέσως μετά, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του προέδρου με την κατάσταση να είναι έκρυθμη λίγο πριν τις εκλογές στη χώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ρωσία χτύπησε μέχρι και το κτίριο της ΕΕ στο Κίεβο: «Σκόπιμο πλήγμα» λένε οι Βρυξέλλες - 14 νεκροί, πάνω από 30 οι τραυματίες
Κατέρρευσε η οροφή και έσπασαν τα τζάμια του κτιρίου από το ωστικό κύμα - Πολλά θύματα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια - Καταδικάζουν τις ρωσικές επιθέσεις Μακρόν, Στάρμερ και φον ντερ Λάιεν
Κτίριο
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
19
Έξω από τα τείχη της Μονής Σινά η ένταση - «Φατρία και παρασυναγωγή οι μοναχοί που απαιτούσαν να φύγει ο Αρχιεπισκόπος» λέει ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος
Επισήμανε ότι δεν επιτρέπεται στους Αιγυπτίους η πρόσβαση στη Μονή Σινά και όσες κινήσεις έχουν γίνει από τους πραξικοπηματίες δεν είναι νόμιμες
Μονή Σινά 1
Έφτασαν τους 13 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ισοπεδώθηκαν κτίρια, χτυπήθηκε η έδρα της Ε.Ε.
«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι - Χτύπησαν το κτίριο της αντιπροσωπίας της ΕΕ στο Κίεβο
REUTERS 7
Τα φρικιαστικά μηνύματα πάνω στα όπλα του 23χρονου τρανσέξουαλ δράστη των πυροβολισμών στη Μινεσότα - «Αυτό είναι για παιδιά»
Ο δράστης σκεφτόταν να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και Εβραίους, αλλά τελικά αποφάσισε ότι η δολοφονία αθώων παιδιών θα του προσέφερε μεγαλύτερη χαρά
Μινεσότα 24
Ο Τραμπ έδιωξε τη διευθύντρια των CDC Σούζαν Μονάρεζ μετά την άρνησή της να παραιτηθεί
Η Σούζαν Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της διαφωνούσε με την πολιτική υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι λέγοντας ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών
H Σούζαν Μονάρεζ 3
Χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού κοντά στη Δαμασκό μετά τους βομβαρδισμούς – Αναφορές για πολλά θύματα
Στην περιοχή όπου έγινε η επιχείρηση βρίσκονταν κτίριο με όπλα της Χεζμπολάχ - Πρόκειται για την πρώτη ισραηλινή χερσαία επίθεση κοντά στη Δαμασκό μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος
Σύριοι στρατιώτες
Newsit logo
Newsit logo