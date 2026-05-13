Χανταϊός: Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή που πέθανε

Οι 22 Γάλλοι που ήταν στο ίδιο αεροπλάνο με την γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και πέθανε από χανταϊό, νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Οι οκτώ Γάλλοι που αναχώρησαν αεροπορικώς στις 25 Απριλίου από το νησί της Αγίας Ελένης με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ με την πτήση στην οποία βρισκόταν και η γυναίκα από την Ολλανδία που πέθανε από χανταϊό «παραμένουν όλοι σε νοσοκομεία του Παρισιού», αναφέρει το υουγείο Υγείας.

Εξάλλου 14 επαφές της ίδιας γυναίκας στην πτήση Γιοχάνεσμπουργκ- Άμστερνταμ, στην οποία επιβιβάστηκε για λίγο, παραμένουν σε νοσοκομεία «σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας», διευκρίνισε το υπουργείο.

Χθες Τρίτη η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ είχε επαναλάβει στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι όλες οι επαφές αναμένεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο για τουλάχιστον «14 ημέρες».

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τρεις έφηβοι οι οποίοι ταξίδευαν με τους γονείς τους. Όλοι τους παραμένουν στο νοσοκομείο Pitié Salpêtrière του Παρισιού, διευκρίνισε ο Ξαβιέ Λεσκίρ λοιμωξιολόγος του νοσοκομείου Bichat.

«Θα υποβληθούν σε τεστ σήμερα», επεσήμανε ο Φιλίπ Μπεσέ εκπρόσωπος της βασικής γαλλικής ομοσπονδίας φαρμακοποιών (FSPF), έπειτα από συνάντηση που είχε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας με τα συνδικάτα των νοσηλευτών και των φαρμακοποιών.

Στο μεταξύ η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει «πρωτόκολλο για τις επαφές» των προσώπων αυτών, πρόσθεσε.

Εξάλλου οι πέντε Γάλλοι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκονται στο νοσοκομείο Bichat υπό στενή παρακολούθηση. Από αυτούς μόνο μία γυναίκα έχει βρεθεί θετική στον χανταϊό.

«Θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ τακτικά», με βάση το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), «κάθε δύο ημέρες διενεργούμε τεστ», τόνισε ο Γιαζντάν Γιαζνταπανάχ λοιμοξιωλόγος στο νοσοκομείο Bichat-Claude-Bernard μιλώντας στο franceinfo.

«Ελπίζω ότι δεν θα βγουν θετικοί», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση «οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση».

Η Γαλλίδα που ασθενεί, μία γυναίκα άνω των 65 ετών η οποία επέστρεψε στη Γαλλία μαζί με τους άλλους 4 συμπατριώτες της με ειδική πτήση το Σαββατοκύριακο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Bichat σε σοβαρή κατάσταση.