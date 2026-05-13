«Ciao Kate»: Ντελίριο για την Κέιτ Μίντλετον στην Ιταλία – Ανθοδέσμες και πανό στο πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά από 3 χρόνια

Πλήθη κόσμου συγκεντρώνονται στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας για να υποδεχθούν την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, η οποία πραγματοποιεί το πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό έπειτα από τουλάχιστον τρία χρόνια, λόγω της μάχης της με τον καρκίνο.

Στην κεντρική πλατεία της πόλης της Ιταλίας, όπου έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώματα, θαυμαστές της κρατούσαν ανθοδέσμες και ένα πανό με τη φράση «Ciao Kate», ενόψει της άφιξής της το απόγευμα της Τετάρτης (13.05.2026) για μια διήμερη επίσκεψη.

Το ταξίδι αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της Κέιτ στις διεθνείς υποχρεώσεις, με βασικό άξονα της παρουσίας της την εκστρατεία που στηρίζει για την προσχολική εκπαίδευση και τη σημασία των πρώτων χρόνων της ζωής των παιδιών.

«Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για την πριγκίπισσα. Θα υπάρξουν πολλές σημαντικές στιγμές μέσα στο 2026, όμως αυτή είναι η πρώτη επίσημη διεθνής επίσκεψή της μετά την ανάρρωσή της και έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη», δήλωσε συνεργάτης της.

Η ατμόσφαιρα στο Ρέτζιο Εμίλια θύμιζε κλασική βασιλική περιοδεία, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, δεκάδες δημοσιογράφους και ενθουσιώδη πλήθη να περιμένουν την άφιξή της.

«Η Κέιτ είναι πολύ δημοφιλής εδώ στην Ιταλία», δήλωσε ο Πάολα Ροζάτο από την τοπική εφημερίδα Il Resto del Carlino.

Όπως ανέφερε, πολλοί Ιταλοί βλέπουν στην Κέιτ στοιχεία που θυμίζουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα. «Βλέπουν στην Κέιτ μια ιστορία που συνεχίζει εκείνη της Νταϊάνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή της Ρέτζιο Εμίλια μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η πόλη είναι διεθνώς γνωστή για το εκπαιδευτικό της μοντέλο που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και τη φροντίδα των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Η πριγκίπισσα Κέιτ, της οποίας ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, ξεκινά σήμερα διήμερη επίσκεψη στην Ιταλία, η οποία επικεντρώνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία–το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό από τα τέλη του 2022.

Η Κέιτ Μίντλετον, θα φτάσει στην πόλη Ρέτζο Εμίλια, στη βόρεια Ιταλία, σήμερα (13.05.2025) το μεσημέρι.

Η πόλη Ρέτζο Εμίλια έχει δώσει το όνομά της στην ομώνυμη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε παιδί είναι, από τη φύση του, δημιουργικό και έξυπνο.

Η πιο πρόσφατη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ταξίδεψε στη Βοστώνη των ΗΠΑ με τον Γουίλιαμ για να παραλάβει το βραβείο Earthshot για την περιβαλλοντική της ευαισθητοποίηση.

Τον Μάρτιο του 2024, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, η μορφή του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία.

Από τότε που ανακοίνωσε την ύφεση τον Ιανουάριο του 2025, επέστρεψε σταδιακά στο δημόσιο προσκήνιο.

Η εκπαίδευση είναι ένας πολύ σημαντικός σκοπός για την 44χρονη πριγκίπισσα, η οποία έχει τρία παιδιά με τον σύζυγό της Ουίλιαμ: τον Τζορτζ, 12 ετών, την Σάρλοτ, 11 ετών, και τον Λούις, 8 ετών.

Το 2021, ίδρυσε το Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα των πρώτων χρόνων της ζωής ενός παιδιού.

Σε αυτό το πλαίσιο επισκέπτεται το Ρέτζο Εμίλια. Η προσέγγιση του Ρέτζο Εμίλια, η οποία γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική για γονείς και εκπαιδευτικούς, αναπτύχθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τον ψυχολόγο και εκπαιδευτικό Λόρις Μαλαγκούτσι.

Ο Μαλαγκούτσι εργάστηκε με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κάτι που διαμόρφωσε την εκπαιδευτική του φιλοσοφία, η οποία επικεντρώνεται στην αποδοχή των ατομικών διαφορών.

Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε ένα καινοτόμο όραμα: το παιδί είναι ικανό, δημιουργικό και ικανό να καλλιεργήσει ενεργά τις ικανότητές του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Παλατιού του Κένσινγκτον, «η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία» για να μάθει περισσότερα για την προσέγγιση του Ρέτζο Εμίλια, η οποία τοποθετεί τη φύση -ένα άλλο θέμα που την ενδιαφέρει- στο επίκεντρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Η επίσκεψη της Κέιτ σηματοδοτεί «ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής καθώς συνεχίζει τη διεθνή επέκτασή του», ανέφερε το Παλάτι σε ανακοίνωσή του.

Στόχος της Κέιτ είναι να «διερευνήσει τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές στην υποστήριξη των μικρών παιδιών και των φροντιστών τους».

«Η μεγάλη διαίσθηση του Μαλαγκούτσι -η οποία αποτέλεσε μια πραγματική επανάσταση- αναγνωρίζεται επιτέλους σήμερα», δήλωσε στο AFP ο Νάντο Ρινάλντι, διευθυντής σχολείων και παιδικών σταθμών στο Ρέτζο Εμίλια.

Η επίσκεψη της πριγκίπισσας είναι «πηγή υπερηφάνειας» και αντιπροσωπεύει «μεγάλη αναγνώριση για εμάς», πρόσθεσε.