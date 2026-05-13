Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο σχεδίου πριν κλείσει το 2026 – «Το κλειδί είναι στην Τουρκία» λέει ο Χριστοδουλίδης

Σήμα κινητικότητας στο Κυπριακό εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κατάθεσης σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του 2026. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέπεμψε σε έντονες παρασκηνιακές διεργασίες υπό τον ΟΗΕ, με φόντο τη συνάντηση Γκουτέρες – Ερντογάν στην Αγκυρα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε τις εξελίξεις στο Κυπριακό με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι από τις επαφές του Αντόνιο Γκουτέρες με την τουρκική πλευρά φαίνεται να δόθηκε το «πράσινο φως» για ουσιαστικές συζητήσεις. «Το κλειδί είναι στην Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Κύπριο πρόεδρο, αναμένεται εντός του καλοκαιριού η σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η διάσκεψη θεωρείται κρίσιμος ενδιάμεσος σταθμός, καθώς θα δείξει εάν η κινητικότητα των τελευταίων εβδομάδων μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο ή αν θα παραμείνει ακόμη μία διπλωματική προσπάθεια χωρίς ουσιαστική συνέχεια.

Η προηγούμενη φάση της διαδικασίας είχε επικεντρωθεί σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως νέα σημεία διέλευσης, αποναρκοθέτηση, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και επιτροπές συνεργασίας. Ωστόσο, η απόσταση στο βασικό πολιτικό ζήτημα παραμένει μεγάλη: η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ενώ η τουρκική πλευρά προβάλλει την αξίωση για κυριαρχική ισότητα και δύο κράτη.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες για την αξιοποίηση φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς και στα κυβερνητικά σχέδια για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος έως το τέλος του έτους.