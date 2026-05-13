Times: Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμη και αύριο, Πέμπτη (14.05.2026), ανέφεραν σήμερα οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανόν να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Η εξέλιξη έρχεται τη στιγμή που η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει έντονη εσωκομματική αναταραχή μετά τις βαριές απώλειες των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, με δεκάδες βουλευτές να ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του πρωθυπουργού, ενώ ήδη 4 υφυπουργοί έχουν παραιτηθεί.

Ο Γουές Στρίτινγκ είχε σύντομη συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σήμερα (13.05.2026) – λιγότερο από 20 λεπτά – ενόψει της ομιλίας στο Γουέστμινστερ του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε συμμάχους του υπουργού Υγείας, οι οποίοι δήλωσαν ότι κατέστησε σαφές ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με τη διαδικασία αμφισβήτησης του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος.

Συνομιλίες έχουν επίσης γίνει για την προετοιμασία των εγγράφων υποψηφιότητας για τους βουλευτές ώστε να υποστηρίξουν μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, σύμφωνα με τους Times.

«Ο Γουές είναι ο υπουργός Υγείας, είναι υπερήφανος για τις επιδόσεις του στη μείωση των καταλόγων αναμονής και για μια ανάκαμψη του NHS (εθνικό σύστημα υγείας). Δεν προγραμματίζει να πει τίποτα μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή από την Ομιλία του Βασιλιά», δήλωσε εκπρόσωπος του Στρίτινγκ, τον οποίο επικαλέστηκαν οι Times.

Προς το παρόν το γραφείο του δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο σχετικά με την είδηση αυτή.

Επικοινωνιακός και λάτρης του Star Wars ο 43χρονος υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ θεωρείται πιθανός αντίπαλος για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Θεωρείται ένας από τους πιο ικανούς επικοινωνιακά πολιτικούς της κυβέρνησης. Έχει αναλάβει τον δύσκολο τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), που αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα κι έχει πει ότι η αγαπημένη του ταινία είναι το «Star Wars: The Empire Strikes Back».

Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως «όχι ο τυπικός πολιτικός», αναφέροντας στο προφίλ του στην ιστοσελίδα των Εργατικών ότι προέρχεται από εργατική οικογένεια στο Τάουερ Χάμλετς του Λονδίνου και ότι χρηματοδότησε μόνος του τις πανεπιστημιακές του σπουδές.