Κόσμος

Times: Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί

Το πρωί είχε συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που διήρκησε λιγότερο από 20 λεπτά
Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ
Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ / REUTERS / Jaimi Joy
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμη και αύριο, Πέμπτη (14.05.2026), ανέφεραν σήμερα οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανόν να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Η εξέλιξη έρχεται τη στιγμή που η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει έντονη εσωκομματική αναταραχή μετά τις βαριές απώλειες των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, με δεκάδες βουλευτές να ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του πρωθυπουργού, ενώ ήδη 4 υφυπουργοί έχουν παραιτηθεί.

Ο Γουές Στρίτινγκ είχε σύντομη συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σήμερα (13.05.2026) – λιγότερο από 20 λεπτά –  ενόψει της ομιλίας στο Γουέστμινστερ του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε συμμάχους του υπουργού Υγείας, οι οποίοι δήλωσαν ότι κατέστησε σαφές ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με τη διαδικασία αμφισβήτησης του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος.

Συνομιλίες έχουν επίσης γίνει για την προετοιμασία των εγγράφων υποψηφιότητας για τους βουλευτές ώστε να υποστηρίξουν μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, σύμφωνα με τους Times.

«Ο Γουές είναι ο υπουργός Υγείας, είναι υπερήφανος για τις επιδόσεις του στη μείωση των καταλόγων αναμονής και για μια ανάκαμψη του NHS (εθνικό σύστημα υγείας). Δεν προγραμματίζει να πει τίποτα μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή από την Ομιλία του Βασιλιά», δήλωσε εκπρόσωπος του Στρίτινγκ, τον οποίο επικαλέστηκαν οι Times.

Προς το παρόν το γραφείο του δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο σχετικά με την είδηση αυτή.

Επικοινωνιακός και λάτρης του Star Wars ο 43χρονος υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ θεωρείται πιθανός αντίπαλος για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Θεωρείται ένας από τους πιο ικανούς επικοινωνιακά πολιτικούς της κυβέρνησης. Έχει αναλάβει τον δύσκολο τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), που αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα κι έχει πει ότι η αγαπημένη του ταινία είναι το «Star Wars: The Empire Strikes Back».

Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως «όχι ο τυπικός πολιτικός», αναφέροντας στο προφίλ του στην ιστοσελίδα των Εργατικών ότι προέρχεται από εργατική οικογένεια στο Τάουερ Χάμλετς του Λονδίνου και ότι χρηματοδότησε μόνος του τις πανεπιστημιακές του σπουδές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
274
174
110
89
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο σχεδίου πριν κλείσει το 2026 – «Το κλειδί είναι στην Τουρκία» λέει ο Χριστοδουλίδης
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βλέπει «πράσινο φως» για ουσιαστικές συζητήσεις, με φόντο τις επαφές Γκουτέρες – Ερντογάν και τη νέα άτυπη πολυμερή διάσκεψη
Νίκος Χριστοδουλίδης
«Είσαι πολύ όμορφη»: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό που προκάλεσε την έκρηξη της Μπριζίτ και το viral χαστούκι
Το άγνωστο παρασκήνιο και τα γραπτά μηνύματα στο κινητό του Μακρόν που είδε η Μπριζίτ, αποκαλύπτει ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ
Η άβολη στιγμή του χαστουκιού στον Μακρόν από την Μπριζίτ, μέσα στο αεροπλάνο 5
Newsit logo
Newsit logo