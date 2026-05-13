Συναγερμός στη Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο Μπορντό μετά από ύποπτο θάνατο επιβάτη

Μπορεί οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί να βρίσκονται σε ετοιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες μετά τα κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές στη Γαλλία αντιμετωπίζουν ένα νέο περιστατικό μετά από ύποπτο κρούσμα νοροϊού.

Ειδικότερα, κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Ambassador Cruise Line είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπορντό, στη δυτική Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, που φαίνεται πως είχε νοροϊό, όπως δήλωσαν σήμερα (13.05.2026) αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μεταξύ των 1.233 επιβατών, κυρίως Βρετανών και Ιρλανδών, εκτός από τον 90χρονο άνδρα που έχασε την ζωή του, περίπου 50 επιβάτες έχουν αναφέρει γαστρεντερικά προβλήματα και βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού, σύμφωνα με την πηγή, η οποία διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι και τα 514 μέλη πληρώματος βρίσκονται στο πλοίο.

Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, σταμάτησε στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και την Βρέστη πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει για την Ισπανία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (13.05.2026), αγκυροβόλησε στο Μπορντό χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας στην πόλη. Οι επιβάτες τραβούσαν φωτογραφίες του Μπορντό από το κατάστρωμα αλλά δεν τους επετράπη να αποβιβαστούν, όπως άφησαν να εννοηθούν οι αρχές.

Οι αρχικές εξετάσεις στο πλοίο έχουν αποκλείσει την παρουσία νοροϊού, αλλά περαιτέρω εξετάσεις διεξάγονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπορντό, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές.

Δεν αποκλείουν την πιθανότητα οι ασθενείς να πάσχουν από τροφική δηλητηρίαση ή από γαστρεντερίτιδα, ενώ απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό, που πρόσφατα προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Η κορύφωση των συμπτωμάτων, δηλαδή εμετός και διάρροια, σημειώθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη, ενώ ο 90χρονος άνδρας πέθανε πριν το πλοίο φτάσει στο λιμάνι.