Με ένα εισιτήριο τρένου θα γυρνάμε όλη την Ευρώπη – Οι νέες προτάσεις της ΕΕ για πιο εύκολα ταξίδια

Οι επιβάτες θα μπορούν να βρίσκουν, να συγκρίνουν και να αγοράζουν υπηρεσίες συνδυασμένες από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς παρόχους σε ένα ενιαίο εισιτήριο
Πιο εύκολα και πιο φτηνά ταξίδια υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα νέο σύστημα έκδοσης κυρίως σιδηροδρομικών εισιτηρίων που θα βοηθάει τους επιβάτες να διασχίσουν γρηγορότερα τα σύνορα με τρένα.

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα (13/5/2026) τρεις προτάσεις που απλοποιούν τον σχεδιασμό και τις κρατήσεις για διασυνοριακά ταξίδια, ιδιαίτερα για δρομολόγια τρένων από πολλές εταιρείες, και διασφαλίζουν καλύτερη προστασία για τους επιβάτες τρένων σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Όπως τόνισε κατά την παρουσίαση του σχεδίου ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, «πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη διαφάνεια και την επιλογή των καταναλωτών».

Τόνισε ότι οι σιδηροδρομικές εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν τα δεδομένα των εισιτηρίων τους σε ανεξάρτητους πωλητές εισιτηρίων που επιθυμούν να τα διαθέτουν.

«Έτσι, οι εταιρείες έκδοσης εισιτηρίων θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερες σιδηροδρομικές επιλογές στους επιβάτες, σε συνδυασμό με άλλα μέσα μεταφοράς, διευκολύνοντας τα πολυτροπικά ταξίδια», υπογράμμισε. Παράλληλα επισήμανε ότι οι πλατφόρμες κρατήσεων που ανήκουν σε μεγάλους σιδηροδρομικούς φορείς «θα πρέπει επίσης να προβάλλουν ανταγωνιστικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες όταν οι πάροχοι επιλέγουν να συμμετέχουν».

Με αυτό τον τρόπο οι επιβάτες θα μπορούν να βρίσκουν, να συγκρίνουν και να αγοράζουν υπηρεσίες συνδυασμένες από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς παρόχους σε ένα ενιαίο εισιτήριο, το οποίο θα μπορεί να αγοραστεί σε μία συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων της επιλογής τους. Αυτή μπορεί να είναι είτε μια ανεξάρτητη πλατφόρμα είτε η υπηρεσία έκδοσης εισιτηρίων του ίδιου του σιδηροδρομικού φορέα.

Σε περίπτωση που κάποιος χάσει μία ανταπόκριση σε στάση που θα κάνει στο ταξίδι του, οι επιβάτες που διαθέτουν αυτό το ενιαίο εισιτήριο θα επωφελούνται από νέα, πλήρη προστασία δικαιωμάτων επιβατών, συμπεριλαμβανομένης βοήθειας, επαναδρομολόγησης, επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης.

Η Επιτροπή εισάγει επίσης νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων και τους μεταφορείς, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη πρόσβαση στην πώληση εισιτηρίων και ουδέτερη παρουσίαση των ταξιδιωτικών επιλογών.

Οι πλατφόρμες έτσι θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν τις προσφορές με ουδέτερο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι εφικτό, της ταξινόμησης βάσει εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Με αυτόν τον τρόπο τα ταξίδια γίνονται πιο εύκολα, γρήγορα και χωρίς άγχος.

