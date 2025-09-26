Αργεντινή: Βασάνισαν και σκότωσαν live μια 15χρονη και δύο 20χρονες – «Αυτό συμβαίνει σε όσους μου κλέβουν ναρκωτικά»

Σοκ στην Αργεντινή από την άγρια δολοφονία μιας 15χρονης και δύο 20χρόνων από εμπόρους ναρκωτικών οι οποίοι πρώτα τις βασάνισαν, μετά τις βίασαν και στο τέλος τις σκότωσαν με την βασανιστική διαδικασία να μεταδίδεται live στα social media.

Τα τεμαχισμένα πτώματα της Brenda del Castillo, 20 ετών, Morena Verdi, 20 ετών, και Lara Morena Gutiérrez, 15 ετών, βρέθηκαν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στη Φλορένθιο Βαρέλα, περίπου 26 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, όπως μετέδωσαν οι τοπικές αρχές και τα τοπικά μέσα.

Αστυνομικές πηγές μετέδωσαν ότι οι δράστες έκοψαν τα δάχτυλα της 15χρονης Lara, σκότωσαν την 20χρονη Morena βάζοντας της μια σακούλα στο κεφάλι για να της προκαλέσουν ασφυξία και η 20χρονη Brenda βρέθηκε νεκρή με κάταγμα στο κρανίο και ανοιγμένο το στομάχι της.

Τοπικά μέσα της Αργεντινής μετέδωσαν ότι αφορμή για το άγριο έγκλημα αποτέλεσε η κατηγορία σε βάρος των τριών κοριτσιών ότι είχαν κλέψει 4 κιλά κοκαΐνης.

Και οι τρεις είχαν εξαφανιστεί από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα ίδια μέσα.

Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι οι επιθέσεις σχετίζονται με Περουβιανό διακινητή ναρκωτικών, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα.



Ως αρχηγός της συμμορίας που φέρεται να διέταξε τις «εκδικητικές δολοφονίες» ως «αποτρεπτικό μέτρο» για τους άλλους πιστεύεται ότι έχει διαφύγει από την Αργεντινή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα: «Αυτό συμβαίνει σε όσους μου κλέβουν ναρκωτικά» όπως αποκάλυψε η έρευνα.

Η παγίδα, κατά τις ίδιες πηγές, στήθηκε με δέλεαρ τη συμμετοχή σε ένα ερωτικό πάρτι για το οποίο η κάθε κοπέλα θα έπαιρνε ως αμοιβή περίπου 300 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις.

Πληροφορίες από People