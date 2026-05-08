Παράνομοι οι δασμοί Τραμπ: Καταπέλτης για άλλη μια φορά αμερικανικό δικαστήριο

Πρόκειται για νέο βαρύ πλήγμα για τον αμερικανό πρόεδρο
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS
Οι προσωρινοί τελωνειακοί δασμοί 10% που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προς αντικατάσταση προηγούμενων γενικών, κυμαινόμενων επιπρόσθετων δασμών, τους οποίους είχε ήδη ακυρώσει νωρίτερα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, κρίθηκαν παράνομοι, χθες (07.05.2026).

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο για το διεθνές εμπόριο (ITC), το οποίο έβγαλε την ετυμηγορία, υποστηρίζει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να βασιστεί σε νόμο του 1974 για να επανεξισορροπήσει τις εμπορικές ανταλλαγές των ΗΠΑ και εταίρων τους, επιβάλλοντας δασμούς αδιακρίτως.

Ο Τραμπ από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025, έβαλε τους τελωνειακούς δασμούς στην καρδιά της πολιτικής του, μαζί με τις απειλές για την επιβολή βαρύτερων, προκειμένου να εξασφαλίσει τα ανταλλάγματα που θέλει.

Με βάση τη χθεσινή απόφαση του τριμελούς δικαστηρίου (2-1), οι επιπρόσθετοι δασμοί 10% δεν συμμορφώνονται προς την κείμενη νομοθεσία. Κατά συνέπεια, οι τρεις εταιρείες οι οποίες είχαν προσφύγει στο ITC δεν υπόκεινται πλέον σε τέτοια επιπρόσθετα κόστη.

Το δικαστήριο μάλιστα κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να τις αποζημιώσει, με τόκο, για τους αχρεωστήτως καταβληθέντες δασμούς τους τελευταίους δυο μήνες.

Αν και η απόφαση αυτή–στην οποία μπορεί να ασκηθεί έφεση–περιορίζεται, προς το παρόν τουλάχιστον, στις τρεις προσφεύγουσες επιχειρήσεις, δημιουργεί νομικό προηγούμενο, που θα επιτρέψει σε πολλές άλλες να αμφισβητήσουν με τη σειρά τους στις δικαστικές αίθουσες τους δασμούς του προέδρου Τραμπ.

