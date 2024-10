Άρπαξαν πρόωρο νεογέννητο από νοσοκομείο της Γαλλίας και δε θα επιβιώσει χωρίς ιατρική βοήθεια – Αναζητούνται οι γονείς του

Σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ με την εξαφάνιση βρέφους 17 ημερών από νοσοκομείο της Γαλλίας, με τους γονείς σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και φωτογραφικό υλικό και βίντεο, να έχουν «περάσει» στο Βέλγιο.

Ο Σαντιάγο, το βρέφος, που γεννήθηκε στη Γαλλία, πιθανόν απήχθη από τους γονείς του τη Δευτέρα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Το πρωί της Τετάρτης το αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε στο Σαρλερουά στο Βέλγιο, ενώ νωρίτερα είχαν καταγραφεί η 25χρονη μητέρα του και ο 23χρονος πατέρας του μωρού σε ξενοδοχείο στη Μονς.

Santiago, a 17-day-old premature baby, was abducted from the maternity ward of Robert-Ballanger hospital in #Seine-Saint-Denis, #France on Monday night



