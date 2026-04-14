Artemis II: Νέο βίντεο από την επιστροφή των αστροναυτών από τη Σελήνη, γεμάτο χειροκροτήματα και υπερηφάνεια

Συγκινητικές εικόνες από την στιγμή που διασώστες υποδέχονται τους 4 αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι τους στη Σελήνη με το Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, μέσα από ένα νέο βίντεο που τραβάει τα βλέμματα όλων.

Οι αστροναύτες Ριντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και Τζέρεμι Χάνσεν έγραψαν ιστορία αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή Artemis II, σχεδόν 700.000 μιλίων, με το ταξίδι τους να περιλαμβάνει την πορεία προς τη Σελήνη και την επιστροφή στη Γη με το διαστημικό σκάφος «Orion», σε μια αποστολή που δοκίμασε τα όρια αντοχής και ακρίβειας.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ανοίγει η πόρτα της κάψουλας, με το πλήρωμα να τους υποδέχεται με εμφανή συγκίνηση και υπερηφάνεια. Τα πλάνα αποτυπώνουν τη φόρτιση της στιγμής, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία μια απαιτητική διαστημική αποστολή.

«Ένα απίστευτο συναίσθημα να σας καλωσορίζουμε στο Integrity μετά από ένα ταξίδι σχεδόν 700.000 μιλίων. Για πάντα ευγνώμονες για την υπηρεσία σας στο πλήρωμά μας και στο έθνος», γράφει το μήνυμα που συνοδεύει τη δημοσίευση.

Το βίντεο αποτελεί μια σπάνια ματιά στο τέλος ενός μεγάλου διαστημικού ταξιδιού.

Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

Οι 4 αστροναύτες του διαστημικού σκάφους «Orion» μπήκαν στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα για να γυρίσουν στη Γη. Η τριβή προκάλεσε θερμοκρασίες άνω των 2.700 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας την επιστροφή τους ως την πιο επικίνδυνη φάση του ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/4/2026) ωστόσο έφτασαν στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό με ασφάλεια και μοιράζοντας στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία.