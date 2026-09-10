Κόσμος

WSJ: Βανς και Ρούμπιο προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να συνεχιστεί έως το 2029

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα πετύχουν σύντομα μια αποφασιστική νίκη
τραμπ
Ντοναλντ Τραμπ /REUTERS/Evan Vucci
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μυστήριο αποτελεί ακόμα το πότε θα λήξει επιτέλους ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, αφού παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τελειώσει σύντομα, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στις συζητήσεις στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι φέρεται να έχουν επισημάνει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση, παρά τον ναυτικό αποκλεισμό και τις υπόλοιπες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράταση της σύγκρουσης ακόμη και μετά την ορκωμοσία του επόμενου προέδρου, τον Ιανουάριο του 2029.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως» μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντέξει άλλο».

Ολονύχτιες επιθέσεις

Παράλληλα τα πλήγματα που δέχονται και οι δύο πλευρές είναι ασταμάτητα αφού αυτή τη φορά πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτι στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ένα αμερικανικό A-10 Thunderbolt, γνωστό ως «Warthog», φέρεται να χτυπήθηκε και να υπέστη σοβαρές ζημιές, με ένα από τα φτερά του να έχει αποκολληθεί.

Παράλληλα, περίπου οκτώ μαχητικά F-15 υπέστησαν ελαφρύτερες ζημιές, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν εκ νέου σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυραύλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά την αμερικανική επιχείρηση εναντίον πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων, την οποία η Ουάσινγκτον πραγματοποίησε ως αντίποινα για προηγούμενη επίθεση του Ιράν εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
261
126
124
113
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές από τον Λευκό Οίκο» - Ο Μερτς ανέβαλε κλήση με τον Τραμπ μετά τους πανηγυρισμούς για το AfD
Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Φρίντριχ Μερτς και τον Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να επικεντρωθεί στην 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ
Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo