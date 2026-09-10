WSJ: Βανς και Ρούμπιο προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να συνεχιστεί έως το 2029

Μυστήριο αποτελεί ακόμα το πότε θα λήξει επιτέλους ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, αφού παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τελειώσει σύντομα, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στις συζητήσεις στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι φέρεται να έχουν επισημάνει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση, παρά τον ναυτικό αποκλεισμό και τις υπόλοιπες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράταση της σύγκρουσης ακόμη και μετά την ορκωμοσία του επόμενου προέδρου, τον Ιανουάριο του 2029.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως» μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντέξει άλλο».

Ολονύχτιες επιθέσεις

Παράλληλα τα πλήγματα που δέχονται και οι δύο πλευρές είναι ασταμάτητα αφού αυτή τη φορά πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτι στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

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Iran launched a barrage of missiles at Jordan, claiming to target U.S. bases. Footage shows several interception attempts over the skies of Jordan. https://t.co/soDNkXXqQr pic.twitter.com/qHah5BSGQn — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 8, 2026

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ένα αμερικανικό A-10 Thunderbolt, γνωστό ως «Warthog», φέρεται να χτυπήθηκε και να υπέστη σοβαρές ζημιές, με ένα από τα φτερά του να έχει αποκολληθεί.

Παράλληλα, περίπου οκτώ μαχητικά F-15 υπέστησαν ελαφρύτερες ζημιές, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν εκ νέου σε επιχειρησιακή λειτουργία.

In the last 30 minutes, Jordanian accounts have published footage reporting a significant Iranian attack against Muwaffaq Salti Air Base in Jordan.



The base hosts US forces. pic.twitter.com/zSawE3uRua — Joe Truzman (@JoeTruzman) September 8, 2026

Κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυραύλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά την αμερικανική επιχείρηση εναντίον πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων, την οποία η Ουάσινγκτον πραγματοποίησε ως αντίποινα για προηγούμενη επίθεση του Ιράν εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.