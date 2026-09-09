Κόσμος

Ιράν: Έτοιμοι για μεγαλύτερη κλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ – Δεν θα υποχωρήσουμε

Προειδοποιεί η Τεχεράνη ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τις επιθέσεις στα πετρελαιοφόρα της
Ιράν
Photo / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τις δύο πλευρές να εντείνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις του, ενώ καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει, επιρρίπτοντας η μία στην άλλη την ευθύνη για τη συνέχιση και την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εγκλωβισμένες σε έναν πόλεμο χωρίς ορατή διέξοδο. Κι ενώ οι εχθροπραξίες, αν και περιορισμένης εμβέλειας, συνεχίζονται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο για έναν πιο σφοδρό πόλεμο και προειδοποιεί ότι θα κλιμακώσει τα αντίποινά του εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να πλήττουν το έδαφος και τις υποδομές του, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τις επιθέσεις στα πετρελαιοφόρα της.

Όπως ανέφερε, οι οικονομικές πιέσεις μπορεί να εντείνονται, ωστόσο η ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι ο πόλεμος με τις ΗΠΑ συνιστά υπαρξιακή απειλή για τη χώρα και ότι, ως εκ τούτου, δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει να πολεμά.

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι μετά την πιο έντονη φάση του πολέμου, η Τεχεράνη προχωρά σε ανασυγκρότηση των δυνάμεών της και πλέον διαθέτει επαρκή αποθέματα πυραύλων για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές της ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (09.09.2026) και τα κέρδη του από την αρχή του έτους να φτάνουν περίπου το 65%.

Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής με τις ΗΠΑ στις προηγούμενες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε ότι η εποχή των «αναλογικών απαντήσεων» έχει τελειώσει.

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