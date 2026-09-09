Γερμανία: «Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές από τον Λευκό Οίκο» – Ο Μερτς ανέβαλε κλήση με τον Τραμπ μετά τους πανηγυρισμούς για το AfD

Το Βερολίνο ανέβαλε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Ντόναλντ Τραμπ που αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη (09.09.2026), μετά τους πανηγυρισμούς του Αμερικανού προέδρου για τη νίκη του AfD στις εκλογές της Σαξονίας – Άνχαλτ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Φρίντριχ Μερτς και τον Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να επικεντρωθεί στην 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους στο Βερολίνο. Δεν έχει ακόμη οριστεί νέα ημερομηνία. Ο Κορνέλιους δεν έδωσε συγκεκριμένους λόγους για την αναβολή.

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«Εμείς οι Γερμανοί αποφασίζουμε μόνοι μας πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση, αλλά και ποιον θα εκλέξουμε», δήλωσε στην Tagesspiegel ο Μετίν Χακβέρντι (SPD), συντονιστής διατλαντικών σχέσεων της γερμανικής κυβέρνησης. «Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές από τον Λευκό Οίκο για αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη νίκη της ακροδεξιάς την Κυριακή στις εκλογές στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας, βλέποντας «αληθινά μεγάλη βραδιά» για αυτό που αποκάλεσε «λαϊκιστικό κόμμα», χωρίς να αναφερθεί στον επίσημο τίτλο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).